上周傳溺水意外 中市府公告危險水域

夏天戲水盛行，水域事故頻傳。台中市消防局統計，近3年水域事故有134起，死亡人數102人，平均每年有34人死於水域事故；今年上半年有14起12人死亡。議員要求盤點高風險水域，加強監控、宣導防範意外。

上周大安濱海樂園發生溺水意外，18歲王姓高中生與同學去玩水，大浪襲來遭到滅頂，搜救人員尋找37小時後，才在700公尺外發現遺體，家屬悲痛萬分，但已難挽回悲劇。

台中市消防局統計，2020年至今年上半年，共發生148件水域救援案件，事故地點以大甲溪流域、頭汴坑溪及大里溪、烏溪為主，死亡人數共114人。

統計顯示，水域事故死亡中，難以判斷事故原因的不明浮屍占最大宗64人，其次自殺11人、垂釣10人、戲水4人、交通事故6人、失足11人、工作因素4人，其他因素4人。

台中市議員陳雅惠說，近3年上百人死於水域事故，最近天氣炎熱，很多人去海邊、野外水域戲水消暑，甚至有人擅闖危險水域，意外事故頻傳；市府應全面盤點潛在高風險水域，增加監視系統、加強宣導，呼籲注意水域活動安全。

台中市觀光局表示，每年4月到11月，針對全市11處危險水域不定期聯合稽查，今年起今已現場稽查44場次，現場發現擅闖危險水域民眾，經勸導後都已離開；若不聽勸者可開罰1萬至5萬元罰款。

中市府公告11處危險水域，主要為太平頭汴坑溪一江橋、蝙蝠洞、仙女瀑布與護國清涼寺附近水域；東勢區東豐大橋上下游的大甲溪水域、與卓蘭交界的大安溪大峽谷水域、大安海水浴場開放水域以外區域等。