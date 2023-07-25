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台中交通罰單 3年未繳達34億

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中報導

台中市近年交通罰單未繳件數直線上升，2020年有29.75萬件、2021年35.52萬件、2022年47.22萬件，今年首季也有16.59萬件，總計超過126萬多件，欠繳金額超過34億餘元。台中市交通裁決處長黃士哲說，違規大戶將優先強制執行。行政執行處台中分署長許萬相說表示，目前執行率約3成。

台中市議員張芬郁說，根據統計，從2020年到2023年3月，3年多來車輛違規被開罰的件數有742萬多件，總罰金高達114億餘元，不過同期未繳的交通罰單件數高達126萬多件、金額累計34.8億餘元。

張芬郁說，市府不能衝刺交通罰單數量，但違規罰單開出後，多數人都依法繳納，未繳罰鍰的人顯失公平性，目前有1成6交通裁罰案件、3成罰金未繳，市府有責任宣導與催收。

交通裁決處表示，交通罰單未繳催繳後，平均半年到1年內會移送強制執行，去年移送47.8萬多件，追回1億多元罰鍰，今年上半年移送28萬多件；已將未繳罰單累計30件、金額10萬元以上的違規大戶，列為優先強制執行對象。

裁決處表示，今年移送的違規大戶為某交通公司，移送67件，違規車輛24件，欠費155萬多元，主要是未繳國道通行費、超載違規罰款等，上月已繳清結案。

黃士哲說，未繳罰單的原因很多，有些是車主死亡，車子未辦理繼承，有的是經濟拮据欠費，也有個人因素而未繳。

黃士哲說，欠費車輛不得過戶，還有債務在身，若有經濟問題可申請分期付款。

行政執行署台中分署主任行政執行官鍾志盛說，去年追回罰單金額以酒駕、毒駕最多，總計3800多件、追回4300萬餘元。

鍾志盛說，未繳的交通罰單平均能追回3成，就算無法有效結案，可發憑證給移送機關，追溯時效有10年。

罰單 台中市 強制執行

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