興富發今送3案可改善缺失 中市府強調：非核准復工

中颱杜蘇芮進逼台灣，中市都發局加強把控工地安全措施。中捷事件後，興富發建設、潤隆建設共9處工地遭全面停工，其中齊裕營造今檢送3建案修正審核，都發局依規核准缺失改善，並以防颱優先，強調「非核准復工」；文心愛悅塔吊則要加固處理，颱風過後送審交維計畫，交通局核准後才得以拆除。

都發局表示，齊裕營造今檢送3案修正審核通過施工計畫書，並依規經第4、5公正單位檢核，陸續申請缺失改善作業，考量颱風來襲，都發局將依規核准缺失改善，並以防颱整備優先。

都發局強調，該案「並非核准復工」，後續仍應依規，向都發局再次申報復工，未來亦將透過工地聯合稽查和總體檢方式，避免類似意外再度發生。

另興富發文心愛悅塔吊拆除作業，如營造廠評估，無法於颱風侵台前拆除完成，考量高空作業危險性，將要求加固塔吊設備，颱風過後由市府交通局核准交維計畫，才得依規拆除。

都發局長李正偉指出，興富發、潤隆建設共9處工地，自5月10日起全面勒令停工檢查至今，自5月25日陸續提出7案復工申請，歷經第4方、第5方公正單位多次審核，都發局於12日會同前開技師公會現勘。