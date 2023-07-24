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中市民眾不配合登革熱消毒噴藥 最高可罰30萬元

中央社／ 台中24日電

台中市日前傳出有里長配合衛生局執行化學防治噴藥時，民眾拒絕入屋消毒還離家，台中市衛生局依據傳染防治法，將開罰新台幣6萬至30萬元，成為台中市今年第1例開罰案例。

南部登革熱疫情升溫，台中市衛生局今天接受媒體採訪表示，目前已有2例本土個案，15例境外移入的登革熱確診個案。日前，有里長和消毒人員執行傳染病防治工作，未料有民眾拒絕後消毒人員入屋消毒還離家。

台中市政府強調，登革熱為法定傳染病，經公告且發通知單執行防治工作，法定程序完備後，民眾若拒絕、規避、妨礙進行傳染病防治，將依照傳染病防治法開罰6萬至30萬元。

衛生局指出，此次的防治噴藥，市府相關公告程序均已完備，民眾看到里長偕同執行單位進行消毒，拒絕更外出，也未委託其他代理人，雖後來也完成噴藥消毒，但因民眾已先拒絕，將依法裁處。這也是台中市今年第1例開罰案例。

衛生局 台中市 傳染病

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