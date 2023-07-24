颱風杜蘇芮來襲 興富發文心愛悅建案塔吊加固防颱

造成中捷事故的興富發公司「文心愛悅」建案塔吊，因拆除作業施工的交維計畫，市府審查中，因應颱風來襲，做好加固塔吊設備，等待颱風過後，依規定進行拆除作業。

中央氣象局今天表示，將於晚間8時30分發布第5號颱風杜蘇芮海上颱風警報。興富發文心愛悅建案工地5月時，因吊臂掉落，導致台中捷運列車撞上，釀1死14傷事故。

台中市政府今天告訴中央社記者表示，因應汛期期間、颱風及地震等公安，且考量頂樓塔吊殘部留在屋頂上將徒增風險，日前職安署已同意文心愛悅「塔吊拆除作業」准予拆除。拆除作業施工前，依規取得市府交通局交通維持計畫核可。

交通局說明，塔吊吊車拆除工程臨時使用道路交通維持計畫書，7月18日提送交通局審查，交通局已在7月19日邀請專家學者、職安署中部職安中心及市府相關單位等，召開交維計畫審查會，7月21日函送審查意見給興富發。

交通局表示，興富發於7月24日提送修正後交維計畫書，現正針對其修正交維計畫書進行最後確認，如確認已依審查意見修正無誤後，將同意備查；屆時廠商依規可進行拆除。

都發局指出，文心愛悅塔吊拆除作業，如營造廠評估無法在颱風侵台前拆除完成，考量高空作業危險性，將要求加固塔吊設備，待颱風過後，再依勞動部職業安全衛生署核准的丁類「塔吊拆除作業」及市府交通局核准之交維計畫進行拆除。