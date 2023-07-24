南投竹山交流道淹水 公路總局：中央地方合作解決

南投竹山地區昨天下大雨，竹山交流道銜接台3線平面道路淹水，民進黨立委蔡培慧今天邀請公路總局人員前往會勘。公路總局指出，需中央地方跨機關合作，才能解決長期淹水問題。

南投竹山地區昨天下午下大雨，國道3號竹山交流道銜接台3線道路淹水，民眾駕駛自小客車想冒險通過卻熄火，警方出動救出受困車上的大人小孩，直到下午4時雨勢變小，淹水逐漸消退。

蔡培慧邀請公路總局南投段長孫文昌、竹山鎮長陳東睦以及水保局南投分局課長鄭宏昭等人，前往竹山交流道銜接台3線路段會勘，希望找出淹水原因。

蔡培慧說，昨天豪雨成災，對居民造成極大困擾，需要各方努力，改善防洪措施和應變機制，她在立法院也將積極爭取相關經費，改善基礎設施，提高排水系統效能。

孫文昌則指出，竹山交流道銜接台3線道路淹水，不是水溝寬深不足，而是邊坡夾帶泥沙造成堵塞，需要中央地方跨機關合作，解決邊坡防洪及加寬外埔橋出水口，才能解決長期淹水問題。

鄭宏昭表示，這次淹水發現夾帶泥沙土石，不過須深入了解勘查，確定土石防洪需改善位置，才能請公所提出申請，解決邊坡防洪淹水問題。