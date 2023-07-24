快訊

颱風天停班卻被要求上班「可不出勤」 勞動部：但1類人無颱風假

宜蘭礁溪鐵皮屋火警波及鄰房 母子雙雙受困葬身火窟

最高罰15萬！北市萬安演習開出首張罰單 內湖23歲車主拒配合慘了

南投竹山交流道淹水 公路總局：中央地方合作解決

中央社／ 南投24日電

南投竹山地區昨天下大雨，竹山交流道銜接台3線平面道路淹水，民進黨立委蔡培慧今天邀請公路總局人員前往會勘。公路總局指出，需中央地方跨機關合作，才能解決長期淹水問題。

南投竹山地區昨天下午下大雨，國道3號竹山交流道銜接台3線道路淹水，民眾駕駛自小客車想冒險通過卻熄火，警方出動救出受困車上的大人小孩，直到下午4時雨勢變小，淹水逐漸消退。

蔡培慧邀請公路總局南投段長孫文昌、竹山鎮長陳東睦以及水保局南投分局課長鄭宏昭等人，前往竹山交流道銜接台3線路段會勘，希望找出淹水原因。

蔡培慧說，昨天豪雨成災，對居民造成極大困擾，需要各方努力，改善防洪措施和應變機制，她在立法院也將積極爭取相關經費，改善基礎設施，提高排水系統效能。

孫文昌則指出，竹山交流道銜接台3線道路淹水，不是水溝寬深不足，而是邊坡夾帶泥沙造成堵塞，需要中央地方跨機關合作，解決邊坡防洪及加寬外埔橋出水口，才能解決長期淹水問題。

鄭宏昭表示，這次淹水發現夾帶泥沙土石，不過須深入了解勘查，確定土石防洪需改善位置，才能請公所提出申請，解決邊坡防洪淹水問題。

淹水 南投 蔡培慧

延伸閱讀

影／杜蘇芮沒來 南投竹山交流道卻大淹水 公路總局：加強邊溝排水

南投茶博、巧克力咖啡節將分家 咖啡農憂損買氣

影／午後豪大雨多車拋錨受困 南投竹山交流道淹成「黃河」

許淑華5天大陸行大豐收 簽10億元南投農產採購合約

相關新聞

颱風杜蘇芮可能登台 彰化農民搶收蔬果

颱風杜蘇芮可能登台，彰化縣農民今天紛紛搶收蔬果，埔心鄉金蜜芒果產銷班第三班班長兼縣議員陳玉姬和果農傍晚能收多少算多少；溪...

影／杜蘇芮沒來 南投竹山交流道卻大淹水 公路總局：加強邊溝排水

極端氣候造成的午後強降雨，大量雨水挾帶泥沙沖刷而來，讓整治多年的竹山交流道外埔橋區域北上路面再度嚴重淹水，造成交通受阻與...

彰化20校光電球場耗資2億5千萬 縣府0負擔

彰化縣盤點全縣可興建光電球場的學校，第一座光電球場今天在田中高中啟用，另有4座光電球場已完工，若20座光電球場都完工，預...

杜蘇芮颱風進逼 南投農民「剉咧等」掀搶收潮

杜蘇芮颱風進逼，各地嚴陣以待，而因近期正值高山夏季蔬果產期，南投仁愛、埔里等地農民趕在颱風前搶收作物，並加固強化網室、支...

盧秀燕領軍7招抗杜蘇芮 台中市明成立3級應變中心

氣象局預警「杜蘇芮 」增強，預計最快今晚發布海警，台中市長盧秀燕指示局處總動員，明天上午8點成立三級災害應變中心。水利局...

彰化北斗鎮長補選 綠營政見一波波誓言改變北斗

再過11天，彰化縣北斗鎮將進行鎮長補選，今天民進黨籍候選人江熊一楓再出擊，提出改建停一停車場為立體停車場的政見，並密集展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦