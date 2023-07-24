颱風杜蘇芮可能登台 彰化農民搶收蔬果

颱風杜蘇芮可能登台，彰化縣農民今天紛紛搶收蔬果，埔心鄉金蜜芒果產銷班第三班班長兼縣議員陳玉姬和果農傍晚能收多少算多少；溪湖鎮農會指出，青蔥、白花椰菜和葉菜類都怕颱風，如果颱風挾帶豪雨，剛播下的秧苗怕泡水，農民都忐忑不安。

全台金蜜芒果種植面積約50公頃，逾九成在彰化縣埔心鄉，歷經兩年的大雨、寒害導致歉收，今年上半年沒天然災害，農民歡喜金蜜芒果產量倍增，6月底進入量產期，沒想到颱風可能來襲，今晚氣象局發布海上颱風警報，農民急得搶收芒果。

「百般武藝，不值鋤頭落地。」陳玉姬說，糧食來自農民辛苦栽種，收成好像看老天爺臉色，農民豐年時擔心遇到天災，一場颱風一場大雨就讓蔬果「烏有」，金蜜芒果一年一收，好不容易今年豐收，產季偏遇颱風可能登台，半數芒果還沒成熟，她和農民都很擔心被颱風過境掃落，種植心血又白費。

溪湖鎮農會總幹事陳金源表示，溪湖、大村、埔心是彰化也是台灣的葡萄主要產地，葡萄產季近尾聲，不受颱風影響，目前怕風災雨災的是青蔥、白花椰菜和各類葉菜，農民已盡量搶收，至於二期稻作怕東北季風，面風的稻田都完插秧，約占水稻田的五成，秧苗怕泡水超過兩天；雨水富含天然微量元素，是最好的肥料，但颱風的強風大雨會吹毀泡壞蔬果，讓農民相當擔憂。

陳玉姬10年前種植金蜜芒果，曾獲金蜜芒果評鑑第三名。日前氣象預報杜蘇芮可能是最近4年內第一個登台的颱風，她找農友、志工幫忙採收1千多盒分送溪湖區三鄉鎮的警消和公益社團享用，以免金蜜芒果被老天爺收走。