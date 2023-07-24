影／杜蘇芮沒來 南投竹山交流道卻大淹水 公路總局：加強邊溝排水

極端氣候造成的午後強降雨，大量雨水挾帶泥沙沖刷而來，讓整治多年的竹山交流道外埔橋區域北上路面再度嚴重淹水，造成交通受阻與居民及商家困擾；南投工務段指出，上午勘查後發現，混濁的泥水造成排水口被阻塞所致，未來要把雨水、邊坡排水，從竹山秀傳醫院往外埔橋方向，把水引導往高速公路的排水系統，目前正在施工要加速施工，同時將檢討排水渠道的加寬及增設，爭取中央全力支持。

公路總局南投工務段指出，昨天下午瞬間的豪雨在1小時內降下，瞬間造成台三線排水系統來不及將雨水排出，導致路面淹水，適逢周日交通流量大，進而影響交通動線，加上此次淹水都是混濁的泥水，顯然邊坡沖刷所造成，遊客居民苦不堪言，外埔橋原先拓寬排水連結大排外，北上路段邊溝需再改善拓寬，將配合南投縣政府提案共同改善。

立法委員蔡培慧指出，這場突發的豪雨，使得竹山交流道外埔橋成為受災嚴重的地區之一，將在立法院積極爭取相關經費，改善基礎設施，提高排水系統效能，持續減少未來可能發生的洪災風險，而山坡地被豪雨沖刷部分，請鎮公所以災修提案，農委會已同意予以支持。