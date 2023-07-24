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彰化20校光電球場耗資2億5千萬 縣府0負擔

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今天啟用縣立田中高中光電球場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今天啟用縣立田中高中光電球場。記者簡慧珍／攝影

彰化縣盤點全縣可興建光電球場的學校，第一座光電球場今天在田中高中啟用，另有4座光電球場已完工，若20座光電球場都完工，預計每年發電量約550萬度，等於可供應1352個家庭用電，加速彰化縣邁向低碳城市。

縣立田中高中管樂團和武術隊表演揭開光電球場啟用典禮序幕，縣長王惠美、國民及學前教育署簡任視察陳錫鴻、裕電能源公司協理葉時能等人出席。王惠美說，天氣高溫炎熱，紫外線過量，建置光電球場讓學生打球時免日曬，同時發綠電達到節能減碳的效果，可說是一魚三吃，也創造縣府、學校、廠商的三贏，而且4%售電回饋金是全國最高的售電回饋金，田中高中光電球場未來會增加更多體育設施。

王惠美又說，過去興建光電球場，中央補助800至900萬元，現今物價飛漲，千萬元不足興建光電球場，彰化縣盤點可興建光電球場的學校20所，辦理彰化縣所屬學校球場設置棚架式太陽光電發電設備公開標租案，感謝裕電能源公司出資總金額高達2億5千萬元，設置20校、35座光電球場，田中高中光電球場今天啟用，田尾國中4座光電球場已完工，平均每日發電量1500度，一年將近55萬度，接下來湖東國小等18校、29座光電球場將陸續完工和發電。

縣立田中高中光電球場啟用典禮後，王惠美主持SBL聯盟彰化柏力力籃球隊與田中高中女籃隊的友誼賽開球典禮。開球前，王惠美試投3球都在籃框外，自歎「現在沒力氣了」，改到場邊為友誼賽的兩隊加油，擔任場邊指導「現在沒人防守不趕快投籃」，見到田中高中女籃隊球員進球，她興奮得鼓掌叫好。

彰化縣立田中高中光電球場啟用後，隨即展開三對三籃球賽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣立田中高中光電球場啟用後，隨即展開三對三籃球賽。記者簡慧珍／攝影

王惠美 高溫

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