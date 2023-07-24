彰化20校光電球場耗資2億5千萬 縣府0負擔

彰化縣盤點全縣可興建光電球場的學校，第一座光電球場今天在田中高中啟用，另有4座光電球場已完工，若20座光電球場都完工，預計每年發電量約550萬度，等於可供應1352個家庭用電，加速彰化縣邁向低碳城市。

縣立田中高中管樂團和武術隊表演揭開光電球場啟用典禮序幕，縣長王惠美、國民及學前教育署簡任視察陳錫鴻、裕電能源公司協理葉時能等人出席。王惠美說，天氣高溫炎熱，紫外線過量，建置光電球場讓學生打球時免日曬，同時發綠電達到節能減碳的效果，可說是一魚三吃，也創造縣府、學校、廠商的三贏，而且4%售電回饋金是全國最高的售電回饋金，田中高中光電球場未來會增加更多體育設施。

王惠美又說，過去興建光電球場，中央補助800至900萬元，現今物價飛漲，千萬元不足興建光電球場，彰化縣盤點可興建光電球場的學校20所，辦理彰化縣所屬學校球場設置棚架式太陽光電發電設備公開標租案，感謝裕電能源公司出資總金額高達2億5千萬元，設置20校、35座光電球場，田中高中光電球場今天啟用，田尾國中4座光電球場已完工，平均每日發電量1500度，一年將近55萬度，接下來湖東國小等18校、29座光電球場將陸續完工和發電。