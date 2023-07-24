盧秀燕領軍7招抗杜蘇芮 台中市明成立3級應變中心
氣象局預警「杜蘇芮 」增強，預計最快今晚發布海警，台中市長盧秀燕指示局處總動員，明天上午8點成立三級災害應變中心。水利局表示，抽水站完成準備，抽水量相當5分鐘排4座游泳池。
因應杜蘇芮，台中市7招防颱大作戰。
1.明天上午8時成立三級災害應變中心，進行防颱、防汛準備及應變事宜，預計明晚6點升級二級災害應變中心。
2.轄內5座大型抽水站及5座簡易抽水站完成整備，總抽水量能相當5分鐘抽排4座國際標準游泳池。
3.市府已備妥2萬包沙包，市民拿身分證至各區公所領取；另備防水擋板、防汛鼎塊及242台移動式抽水機可機動調度。
4.台中市列管456處易堵塞積水路段側溝，已全面加強清除排水孔蓋樹葉及垃圾。
5.為避免路樹倒塌危害用路安全，已完成累計修剪1萬6013株路樹，另清淤水溝總長達9383公尺。
6.各單位加強臨時構造物、臨水作業及山區工程等防颱防災整備工作，避免颱風造成工程損壞。
7.呼籲民眾下載「台中水情」APP，隨時掌握各區水情。如有災情請撥打119或1999市民專線通報，市府將立即派員搶修。
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