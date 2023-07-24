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彰化北斗鎮長補選 綠營政見一波波誓言改變北斗

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮長候選人江熊一楓今天提出改善中華商圈停車場的政見。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮長候選人江熊一楓今天提出改善中華商圈停車場的政見。記者簡慧珍／攝影

再過11天，彰化縣北斗鎮將進行鎮長補選，今天民進黨籍候選人江熊一楓再出擊，提出改建停一停車場為立體停車場的政見，並密集展開公共場合演講，另外4名候選人到鄰里拜票，拜訪社團負責人和幹部，也各顯神通拉票。

北斗鎮長補選被視為2024總統和立委選舉的前哨戰，總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍22日到北斗鎮為江熊一楓站台助選，3名民進黨籍彰化縣區域立委、南彰的民進黨縣議員也多次到北斗鎮力薦江熊一楓，對北斗鎮執政權勢在必得。

今天江熊一楓和助選幹部、支持民眾到北斗鎮衛生所對面的停一停車場，提出解決北斗鎮中華路商圈停車位不足的政見。她說，北斗鎮中華路雖劃設路外停車位，但停車空間仍嚴重不足，並排臨停的違規行為屢見不鮮，無處合法停車影響民眾購物意願，歷任鎮長都無力解決。

江熊一楓指出，停一停車場是鎮有地，現有12個停車位和1個身障停車位，她若當選，將向交通部爭取經費興建立體停車塔，根據土地使用分區管制原則，可興建12層樓，停車60輛，能改善中華路停車問題。

江熊一楓也預告第三波政見，鎖定照顧北斗鎮國中小學學子，幫助孩子贏在起跑點。她表示，北斗鎮約2千名國中小學生，如果她當選，鎮公所將編列預算全額補助學生平安保險費，全年不到100萬元卻能實質上照顧孩子，現在也研議補助延伸到3至6歲幼兒園孩子。

無黨籍前鎮長李玄在因圖利罪被判刑定讞遭解職，他的妻子無黨籍前鎮長楊麗香代夫出征，承受家族把持北斗鎮政的包袱，雖沒舉辦政見發表會，但到各鄰里舉辦社區座談來固票。無黨籍候選人顏宏霖也沒舉辦政見發表會，勤走基層和參加社團活動拜票。無黨籍候選人前鎮長洪參民也走訪各鄰里號召支持者歸隊，無黨籍候選人林政興鴨子划水，透過人脈拉票。

彰化縣北斗鎮的停一停車場目前最多停放13輛車。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮的停一停車場目前最多停放13輛車。記者簡慧珍／攝影

民進黨 彰化

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