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彰化北斗鎮長補選 綠營政見一波波誓言改變北斗
再過11天，彰化縣北斗鎮將進行鎮長補選，今天民進黨籍候選人江熊一楓再出擊，提出改建停一停車場為立體停車場的政見，並密集展開公共場合演講，另外4名候選人到鄰里拜票，拜訪社團負責人和幹部，也各顯神通拉票。
北斗鎮長補選被視為2024總統和立委選舉的前哨戰，總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍22日到北斗鎮為江熊一楓站台助選，3名民進黨籍彰化縣區域立委、南彰的民進黨縣議員也多次到北斗鎮力薦江熊一楓，對北斗鎮執政權勢在必得。
今天江熊一楓和助選幹部、支持民眾到北斗鎮衛生所對面的停一停車場，提出解決北斗鎮中華路商圈停車位不足的政見。她說，北斗鎮中華路雖劃設路外停車位，但停車空間仍嚴重不足，並排臨停的違規行為屢見不鮮，無處合法停車影響民眾購物意願，歷任鎮長都無力解決。
江熊一楓指出，停一停車場是鎮有地，現有12個停車位和1個身障停車位，她若當選，將向交通部爭取經費興建立體停車塔，根據土地使用分區管制原則，可興建12層樓，停車60輛，能改善中華路停車問題。
江熊一楓也預告第三波政見，鎖定照顧北斗鎮國中小學學子，幫助孩子贏在起跑點。她表示，北斗鎮約2千名國中小學生，如果她當選，鎮公所將編列預算全額補助學生平安保險費，全年不到100萬元卻能實質上照顧孩子，現在也研議補助延伸到3至6歲幼兒園孩子。
無黨籍前鎮長李玄在因圖利罪被判刑定讞遭解職，他的妻子無黨籍前鎮長楊麗香代夫出征，承受家族把持北斗鎮政的包袱，雖沒舉辦政見發表會，但到各鄰里舉辦社區座談來固票。無黨籍候選人顏宏霖也沒舉辦政見發表會，勤走基層和參加社團活動拜票。無黨籍候選人前鎮長洪參民也走訪各鄰里號召支持者歸隊，無黨籍候選人林政興鴨子划水，透過人脈拉票。
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