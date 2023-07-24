南投茶博、巧克力咖啡節將分家 咖啡農憂損買氣
南投「巧克力咖啡節」過去均結合「茶業博覽會」在中興新村舉行，但縣府規畫今年移師至埔里福興溫泉區同步辦理，茶博現場將不設置咖啡展售區，引發咖啡農擔憂，向縣府陳情，縣府表示，已研議相關方案，會再邀集咖啡農開會討論。
為行銷「黑金」巧克力及咖啡，縣府2020年首度舉辦「巧咖節」，更結合每年10月的年度盛事「茶博會」共同舉辦，讓巧克力、咖啡、茶同場並陳行銷，提高三方能見度，也刺激銷量，縣府今年規畫將該活動移師至埔里，與茶博會同步辦理。
縣府指出，過去巧咖節與茶博會同場辦理，活動空間受限，為擴大規模吸引更多遊客選購，也考量縣內咖啡及巧克力產地在埔里、國姓、魚池等地，為讓巧咖節成當地旅遊軸線上指標性的亮點活動，今年決定移師腹地廣闊的福興溫泉區辦理。
觀光處表示，為吸引遊客，巧咖節將展出在南投燈會典藏的「卡娜赫拉的小動物」，規畫無人機煙火秀、音樂會等演出，更將有專屬巧克力及咖啡的千人以上大型體驗活動，且與茶博會同時於9月29日至10月10日舉辦，盼提高遊客留宿誘因。
但因巧克力咖啡節將獨立辦理，茶博會現場將不另設相關展售區，咖啡農擔心擔憂兩大活動強碰，巧咖節沒人去，影響買氣，近期紛向民代、鄉長反映，也向縣長許淑華遞交陳情書，希望將活動時間錯開，並循往例在茶博會設置咖啡展售區。
對此，縣府表示，已針對咖啡農反映的意見研商，擬定於茶博會增設咖啡區，活動仍在福興溫泉區同期或延後辦理；或是同期辦理，且移回中興新村，但另覓地辦理等因應方案，農業處也將邀集咖啡農及相關業者開會，聽取地方意見再決定。
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