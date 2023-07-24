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嚇人！1台斤重芒果砸毀車窗 大王椰子掉葉路人腦袋差點不保
台中市南和路園道旁芒果樹近期發生果實掉落砸壞民眾車輛及砸到行人，沒幾天又有人舉報在精武路圖書館旁的大王椰子樹整片樹葉掉落；另校園內也有不少大王椰子樹，雖有貼警語，但仍潛藏危機。
市府建設局表示，針對不適合的行道樹會盡速盤點處理，並與廠商研議是否移植，另派員訪受害者，進一步了解狀況及協助。
台中市議員羅廷瑋說，最近永和里長吳瑞祺接到張姓與曾姓市民反映，一人停在南和路園道路邊的車輛被芒果砸中後車窗，現場發現「元凶」是一顆約1斤重的芒果。
羅廷瑋說，沒幾天又有民眾舉報在精武路圖書館旁的椰子樹整面樹葉掉落，路人被嚇一大跳，如果砸到後果不堪設想。
羅廷瑋表示，大王椰子樹及果樹早期被栽作路樹，但市區人車密集，不少縣市把不適宜樹種移植。呼籲台中市政府通盤檢討市內尤其是人口稠密區內的大王椰子樹、芒果等果樹移植計畫，杜絕憾事。
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