蔡其昌爭取清水吳厝里自來水延管補助 今年9月底前完工

台中市清水區吳厝里許多無裝設自來水用戶，向立法院副院長蔡其昌陳情盼爭取自來水延管，解決用水不便問題，蔡其昌今天邀相關單位會勘，水公司表示，目前此案預算已編列完成，待路權核發後即可施工，預計今年9月底前可完工。

立法院副院長蔡其昌今天邀集台中市議員王立任及楊典忠、經濟部水利署、自來水公司、台中市政府經濟發展局、清水區公所、清水區吳厝里辦公處等單位到吳厝一街會勘，爭取納入前瞻計畫無自來水供水改善計畫第四期經費補助，讓偏遠地區也能擁有安全、乾淨的用水。

蔡其昌表示，清水區吳厝里是相對偏遠地區、資源相對不足，吳厝里長吳水通很用心、常來陳情，近幾年協助爭取中央經費補助吳厝國小校舍整修、增設冷氣、操場及運動設施改建、農路的改善及此次自來水延管吳厝一街補助等建設，希望帶給清水山上地區更好的資源及生活環境，解決民眾所遇到的問題。

蔡其昌說，雖然此次自來水延管戶數不多、總經費也不高，但是分攤下來的經費，對偏遠地區民眾來說還是非常困難的事情，他特別向中央爭取補助經費，配合市政府路修經費，順利讓吳厝一街的住戶能夠有乾淨的自來水使用。

吳厝里長吳水通表示，感謝副院長蔡其昌的協助，近年來為吳厝里爭取多項數十年來難以完成建設，包含吳厝國小校園的改善、農路改善以及自來水延管工程等，幾乎都是不可能的任務。

自來水公司大雅營運所主任陳品如說，目前此案預算都已編列完成，待路權核發後即可施工，預計今年9月底前可完工，也希望鄰里之間協助宣導，讓此次延管的周圍住戶有更多人能來申請自來水，達到最大的效益。