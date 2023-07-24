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三伏貼夯爆網路也買得到 中醫師提醒診斷後使用才安全

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院王敦正醫師說，三伏貼對過敏鼻炎效果不錯。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院王敦正醫師說，三伏貼對過敏鼻炎效果不錯。圖／光田綜合醫院提供

台灣連日高溫，陽火正盛，正是中醫理論「冬病夏治」的好時機，今年有許多國內外民眾對三伏貼感興趣，電商上也有很多相關產品，醫師呼籲，三伏貼屬於直接貼敷於皮膚的治療方式，仍需透過醫師的診斷確認，才能做正確敷貼。

光田綜合醫院中醫部王敦正醫師解釋，三伏貼是由白芥子、細辛、乾薑、等藥材所製成的藥餅，再將之敷貼於上背部的大椎、風門、膈俞、膏肓、肺俞等穴位。

他說三伏貼對於過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、易染感冒風寒等問題，有很好的預防治療效果，以敷貼的方式，適合害怕針炙的民眾，王敦正醫師說明，許多小朋友看到針就嚇到哭，卻是過敏性鼻炎的好發族群，三伏貼就是針炙外的另種選擇。

在台灣三伏貼藥物品項為處方用藥，需經專業中醫師診斷開立處方，不宜由其他管道購入，王敦正表示，三伏貼的敷貼位置需要專業中醫師的判斷，才能發揮效果，網路販售的三伏貼成分不明，又需貼合肌膚，可能導致皮膚不適，他提醒民眾若想使用三伏貼，還是需找合格的中醫院或中醫診所，且需經醫師診斷再敷貼，才能發揮治療效果。

雖然三伏貼改善過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎等問題成效不錯，卻非人人都適合，體質較為燥熱的民眾，恐因較為溫熱的中藥而「火上加火」造成不適，其他像孕婦、未滿二歲以上的幼童等，或是敷貼位置皮膚上有傷口的民眾，都不宜使用三伏胋。

今年三伏時間為7月21日（初伏）、7月31日（中伏）、8月10日（末伏），到八月底前，都是可以做三伏貼的時間，王敦正提醒民眾，三伏貼的療程需一年3次，每次需間隔7至10天，且需連續3年才算完整療程；藥物敷貼在皮膚上會有些刺刺熱熱癢癢的感受，這是因為溫辛的藥材正在刺激穴道皮膚，藉此達到溫筋通脈的效果。執行療程時需要忌生冷飲食。

醫師 中醫 電商

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