中部參山處等3機構永續行動獲獎 共築低碳宜居環境

東勢林管處、參山國家風景區管理處、弘光科技大學參加2023第三屆「TSAA台灣永續行動獎」均獲獎，落實林業管理、環境保護、永續發展，將繼續共築低碳永續、宜居環境。

台灣永續能源研究基金會2023第三屆「TSAA台灣永續行動獎」日前舉行頒獎典禮，中部地區多個單位獲獎；參山國家風景區管理處今天透過文字稿提到，推動「梨山海拔兩千的永續力」方案展現成果，榮獲台灣永續行動獎銀獎。

參山處長曹忠猷表示，友善環境及重視在地發展的永續旅遊將成為疫後新趨勢，近年參山處推動「友善山林綠遊參山」永續觀光發展主軸，結合生態旅遊、環保、低碳等概念，與地方跨域合作，提供多元化、客製化旅遊產品，建立特有偏鄉觀光品牌。

另建立「原住民族觀光地區發展計畫」輔導機制，與部落建立夥伴關係，積極輔導部落民宿合法化，讓遊客能留宿在部落進行深度旅遊；慶祝獲獎，參山處在粉絲頁推出永續旅遊大學堂活動，參與民眾有機會獲得陶瓷隨身泡茶組、泰雅原民風保溫瓶及帆布袋等友善環境旅遊用品。

東勢林區管理處也透過新聞稿指出，以「國有林森林永續管理之推廣與實踐」的經營實績，榮獲「2023TSAA台灣永續行動獎~SDG15陸地生態」環境永續獎項「銀獎」。

東勢林管處長張弘毅表示，採取健全的林業規劃和評估、保護區動植物監測等，邀集在地原住民及利害關係人參與，以及輔導周邊社區經濟及產業發展等，以全轄區近14萬公頃的國有林面積，今年通過FSCTM的國際森林驗證，確保森林資源能夠永續發展，並與在地居民共存共榮。

弘光科技大學是全國唯一獲得SDG7可負擔能源項目金獎的大學，校方透過新聞稿指出，組成USR實踐團隊，與在地社區共築低碳永續環境及韌性生態社區成果獲肯定，榮獲台灣永續能源研究基金會2023第三屆「TSAA台灣永續行動獎」SDG7金獎、SDG3銀獎。

弘光科大校長黃月桂表示，推動多元創新促進健康民生永續發展為目標，學校用心在落實高教公共性，承擔環境關懷責任，使這塊土地成為更好的永續宜居空間。