胸、腰椎骨折開刀後疼痛 醫用神經阻斷術讓他輕鬆了

1名60歲男性曾因胸、腰椎壓迫性骨折開刀，術後一年多背痛加劇，經醫師施以神經阻斷術，疼痛終於獲得緩解。醫師說，下背痛的原因及治療方式多樣化，連止痛藥物都依照病人身體狀況而有不同的選擇，建議病人勿自行買止痛藥服用，應該去醫院找出原因、對症治療。

大里仁愛醫院神經外科醫師賈開傑說，神經外科門診很多患者因下背疼痛求診。下背痛的鑑別診斷非常多，基本上可以從臨床症狀及影像學檢查找出病因，而依照不同病因，有很多種的治療方式。

他說，從神經外科的角度來看，會先從病人的疾病描述、身體檢查、是否伴隨不同位置的下肢痛、麻、無力的表現，評估疾病是否屬於脊椎神經的病變，並推測造成疼痛的病灶是位在第幾節脊椎的位置，再接著安排如X光及核磁共振掃描(MRI)等影像檢查確認病灶位置。

脊椎神經所造成的下背痛，可以分成以一、不穩定疼痛：如脊椎滑脫、外傷骨折，二、神經或神經根壓迫：如脊椎滑脫、外傷骨折，三、發炎：如感染、僵直性脊椎炎、小面關節炎。不穩定的疼痛症狀常會聽到病人說走路或活動時就特別疼痛，而椎間盤突出的病人常會說彎腰搬重物時，背部好像突然被電到一樣，當然也可能是多種症狀合併表現。

下背疼痛的治療方法可分非侵入性及侵入性。非侵入性治療可以改變生活習慣、復健、穿著背架、藥物治療，而當非侵入性治療仍無法有效控制疼痛時，則需考慮侵入性治療，包含開刀治療、脈衝射頻療法，以及打針方式的神經阻斷術。