快訊

玉山計畫大撒錢卻挖不動頂尖學者 他們要的不一定是高薪

美中情局長坦承在陸間諜網十多年前遭重創 一幹員在中方人員面前被處決

MLB／交易大限前主場最終戰！大谷本季第36轟出爐 媒體賽前搶拍大合照

胸、腰椎骨折開刀後疼痛 醫用神經阻斷術讓他輕鬆了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大里仁愛醫院神經外科醫師賈開傑說，神經阻斷術過程約20至30分鐘，病人維持清醒。圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院神經外科醫師賈開傑說，神經阻斷術過程約20至30分鐘，病人維持清醒。圖／大里仁愛醫院提供

1名60歲男性曾因胸、腰椎壓迫性骨折開刀，術後一年多背痛加劇，經醫師施以神經阻斷術，疼痛終於獲得緩解。醫師說，下背痛的原因及治療方式多樣化，連止痛藥物都依照病人身體狀況而有不同的選擇，建議病人勿自行買止痛藥服用，應該去醫院找出原因、對症治療。

大里仁愛醫院神經外科醫師賈開傑說，神經外科門診很多患者因下背疼痛求診。下背痛的鑑別診斷非常多，基本上可以從臨床症狀及影像學檢查找出病因，而依照不同病因，有很多種的治療方式。

他說，從神經外科的角度來看，會先從病人的疾病描述、身體檢查、是否伴隨不同位置的下肢痛、麻、無力的表現，評估疾病是否屬於脊椎神經的病變，並推測造成疼痛的病灶是位在第幾節脊椎的位置，再接著安排如X光及核磁共振掃描(MRI)等影像檢查確認病灶位置。

脊椎神經所造成的下背痛，可以分成以一、不穩定疼痛：如脊椎滑脫、外傷骨折，二、神經或神經根壓迫：如脊椎滑脫、外傷骨折，三、發炎：如感染、僵直性脊椎炎、小面關節炎。不穩定的疼痛症狀常會聽到病人說走路或活動時就特別疼痛，而椎間盤突出的病人常會說彎腰搬重物時，背部好像突然被電到一樣，當然也可能是多種症狀合併表現。

下背疼痛的治療方法可分非侵入性及侵入性。非侵入性治療可以改變生活習慣、復健、穿著背架、藥物治療，而當非侵入性治療仍無法有效控制疼痛時，則需考慮侵入性治療，包含開刀治療、脈衝射頻療法，以及打針方式的神經阻斷術。

賈開傑說，許多人聽到要開刀治療，容易產生害怕及顧慮情緒，此時可以選擇簡單、快速及有效的神經阻斷術。所謂神經阻斷術，是把藥物(局部麻醉劑或神經破壞劑)注射至神經纖維周圍，產生暫時性或永久性的阻斷神經功能，而得到疼痛緩解的作用。它具有診斷及治療的功能，在相對安全的情況下，可以大幅度地緩解疼痛。

大里仁愛醫院神經外科醫師賈開傑說，神經阻斷術是把藥物(局部麻醉劑或神經破壞劑)注射至神經纖維周圍，產生暫時性或永久性的阻斷神經功能，而得到疼痛緩解的作用。圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院神經外科醫師賈開傑說，神經阻斷術是把藥物(局部麻醉劑或神經破壞劑)注射至神經纖維周圍，產生暫時性或永久性的阻斷神經功能，而得到疼痛緩解的作用。圖／大里仁愛醫院提供

背痛 壓迫性骨折 醫師

延伸閱讀

道路孔蓋坑洞害人摔骨折 台電、桃市府互踢皮球不認帳

中職／慘！羅昂食指骨折脫離戰線 林岳平盼新洋投8月到位

MLB／馬林魚三壘指超衰！被界外球擊中後骨折

MLB／幹嘛惹冰桶？水手外野手踹一腳出氣後骨折淚崩

相關新聞

彰化每胎生育補助3萬 難擋人口外流台中

今年上半年，台中遷入人口是7萬8463人，其中從彰化縣遷入達4899人、南投縣2368人，凸顯台中對彰投的「磁吸效應」。...

胸、腰椎骨折開刀後疼痛 醫用神經阻斷術讓他輕鬆了

1名60歲男性曾因胸、腰椎壓迫性骨折開刀，術後一年多背痛加劇，經醫師施以神經阻斷術，疼痛終於獲得緩解。醫師說，下背痛的原...

台中新民街倉庫群點交 攤商須搬遷

台中火車站附近的市定古蹟暨歷史建築「新民街倉庫群」，台鐵明天無償點交給台中市政府，市府啟動修復作業，新民市場攤商多次陳情...

馬路無人行道卻罰行人 中市議員喊不合理

台中市警方取締行人在未畫設人行道的道路不靠邊走，前年184件、去年降到25件。市議員陳俞融指出，未設置人行道，行人只能走...

學者：地方鞏固人口 需有旗艦產業

台中的磁吸彰化人口，彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆表示，彰化縣靠著生育補助等社會福利，不可能把人留在彰化，除非彰...

廣角鏡／大雨淹成黃河 特斯拉破浪前進

昨下午下大雨，竹山交流道附近國道三號竹山交流道連接台3線平面道路積水，甚至一度高達成人臀部位置，整條路成黃河，多部車輛拋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦