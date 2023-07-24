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台中新民街倉庫群點交 攤商須搬遷

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台鐵7月25日點交新民倉庫群給市府，文化局啟動修復作業，新民攤商須搬遷。圖／文化局提供
台鐵7月25日點交新民倉庫群給市府，文化局啟動修復作業，新民攤商須搬遷。圖／文化局提供

台中火車站附近的市定古蹟歷史建築「新民街倉庫群」，台鐵明天無償點交給台中市政府，市府啟動修復作業，新民市場攤商多次陳情希望再延租，文化局昨表示，已多次展延租期、並積極協調安置方案，市府努力輔導遷移轉型為合法市集。

火車站附近的市定古蹟暨歷史建築台中驛第一貨物倉庫群，通稱「新民街倉庫群」，2016年公告指定登錄文化資產逾7年。市府啟動修復作業，原本租地的攤商須搬遷，非常焦慮。

新民市場攤商日前到市府廣場跪地陳情，指出過去2年因為疫情持續，入不敷出，但是照樣繳租金給台鐵。今年才解封不久，希望市府「苦民所苦」。攤商希望建市場博物館就地合法、延期一年等。

攤商不解，市府經費沒有到位，距離啟動修復工程也還有超過一年的時間才能有具體作為，市府就急著搭起圍籬，為趕而趕，無視攤商的生計問題，難道就是「媽媽市長」的執政風範？

自救會表示，市府若真心要重塑東區歷史建物倉庫群的風貌，做法怎麼會是粗暴地移除當地近一甲子的共同記憶，未經充分談論與公聽會，罔顧攤商生計，片面決定活化走向。

文化局指出，隨大智路打通與國際連鎖大型商場進駐，大量人潮回流，新民街倉庫群是連接火車站與東區的重要廊道，接管及修復刻不容緩，點交後，文化局啟動修復再利用工程委託設計作業，明年底動工，未來將導入音樂及藝文展演等主題。

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