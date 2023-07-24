馬路無人行道卻罰行人 中市議員喊不合理

台中市警方取締行人在未畫設人行道的道路不靠邊走，前年184件、去年降到25件。市議員陳俞融指出，未設置人行道，行人只能走在馬路上，卻被警方取締「不靠邊走」，很不合理。警局表示，今年已提報非號誌路口未畫設行穿線改善計162件，並陸續由相關路權單位會勘改善中。

議員陳俞融指出，台中市開罰行人違規地點，以去年開罰行人數量最多的南屯區大進街為例，不但沒有人行空間，路邊也停滿汽機車，騎樓又被占用，行人除了走在馬路上，還有什麼選擇？

另一處北區大德街上，人行道騎樓不連貫，陳俞融常看到許多行人只能被迫走路上。陳俞融說，沒有人會想走在馬路上冒著被車撞的風險與車爭道，警方沒勸導或提報相關局處改善該處行人安全，只會一味開罰弱勢行人，不合理。

陳俞融建議市府，若興建實體人行道有困難，那就使用其他交通安全工程手段加強，如增設標線型人行道、行穿線退縮等保障行人安全，不要再讓行人無路可走，只能走馬路被開罰的荒謬情形再度發生。

警察局表示，統計今年1到6月行人交通事故發生1531件，行人主要肇責325件、占21.22%，多以未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌等違規較多。依道路交通安全規則規定，行人應在劃設的人行道行走，在未畫設人行道的道路，應靠邊行走。

警方表示，今年已提報非號誌路口未劃設行穿線改善計162件，由路權單位會勘改善中；交通局也指出，在沒有實體人行道路段規畫標線型人行道，目前已完成約13公里標線型人行道，持續蒐集地方需求。