這縣市每胎補助3萬「全台最敢生」 台中磁吸竟讓人財兩失

「每胎補助3萬元，彰化人最敢生」，藉由這項幾乎全國最優厚的補助，彰化縣3年來的新生兒出生率一直居各縣市之冠，卻難以擋住整體的人口流失，據內政部統計，彰化縣今年上半年遷出比遷入多出1068人，其中遷到台中高達4899人，從台中遷到則彰化2199人，相差2700人，凸顯台中對彰化的「磁吸效應」。

彰化縣政府表示，目前台中市雖然磁吸了中部各縣市的人口，但移入人口數最多縣市是彰化縣，台中市與彰化縣同處共同生活圈，縣市間的居民因工作及消費需要，往返遷徙頻繁，以目前現狀而言，有不少的彰化鄉親都到台中市購屋置產。但相信未來幾年，彰化縣交通社福長照等大幅進步下，人口會再度回增，並吸引全國各縣市人口到彰化設籍居住工作。

彰化縣從2016年起，開辦每胎3萬元的生育補助，至於鄰近的台中市每胎補助2萬元、南投及雲林各1萬元，因此從2020年至今，彰化縣新生兒粗出生育率一直居各縣市第一，顯見生育補助的成效。

不過，很多新生兒父母領走生育補助後，就遷出彰化，加上其他就業、生活機能或社福考量，彰化縣人口仍大量流失，去年總人口更低於125萬人門檻，讓彰化縣升格直轄市夢碎。但彰化人口流失仍無法止血，依內政部統計，彰化縣今年前半年，總遷出20194人比遷入19126人多出1068人，其中彰化遷到台中4899人比台中遷到彰化的2199人，多出2700人。

六都磁吸效應，吸引鄰市縣市前往就學、就業、買房及消費， 公務機關編制大、升遷快，也吸走人才，很多公務員都爭著請調。

彰化縣政府表示，六都的經濟發展及整體就業機會確實比縣市的資源更豐沛，彰化縣府也提出很多創新的留人政策，包括「青年創業獎勵補助1000萬元」、低利息圓夢貸款計畫等全方位的協助，希望讓更多青年回鄉發展。

縣府並認為交通發展是彰化扭轉的關鍵，未來透過台中捷運綠線延伸鹿港的開發案、建設橫跨大肚溪往返彰化台中的三座新橋梁，台中捷運綠線延伸彰化、彰化市鐵路高架化後，未來台中彰化生活圈可以更綿密交通更便利，之前遷徙台中市的鄉親會再吸引回彰化縣，從目前台北市人口外流至新北市、桃園市的現況得知。

彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆認為，除非彰化找到自己的旗艦產業，帶動地方發展，否則人口仍是會被台中磁吸過去。他說，最明顯的例子就是金門，是全國福利最好的地方，戶籍人口15萬人，但長住人口不到5萬人，彰化相同的，領完補助後，一樣去住台中大有人在。

劉兆隆認為，尤其在交通更便利後，如中彰快速道開通後，北彰化人到台中市交通時間和成本更低，未來若台中到彰化捷運再開通，彰化人口流到台中的磁吸效將更明顯，彰化縣應該要找出自己的定位，與台中「分工」，找出台中無法取代的特色。

「推動地方發展不能只做半套，否則無法把人口留下」劉兆隆說，彰化不能只有像水五金這類傳產，未來應繼續推動綠能發電、電動車等有前瞻性產業，而且也不能光靠地方政府，畢竟要產業升級，一定得有中央國科會等各部門相關奧援，不能讓地方單打獨鬥。