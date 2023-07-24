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學者：地方鞏固人口 需有旗艦產業

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化報導
彰化縣靠著生育補助等社會福利，不可能把人留在彰化，除非彰化找到自己的旗艦產業，帶動地方發展，否則人口仍是會被台中磁吸過去。示意圖／聯合報系資料照片
彰化縣靠著生育補助等社會福利，不可能把人留在彰化，除非彰化找到自己的旗艦產業，帶動地方發展，否則人口仍是會被台中磁吸過去。示意圖／聯合報系資料照片

台中的磁吸彰化人口，彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆表示，彰化縣靠著生育補助等社會福利，不可能把人留在彰化，除非彰化找到自己的旗艦產業，帶動地方發展，否則人口仍是會被台中磁吸過去。

劉兆隆舉例說，金門是全國福利最好的地方，戶籍人口15萬人，但長住人口不到5萬人，彰化相同的，領完補助後，一樣去住台中大有人在。

劉兆隆表示，尤其交通更便利後，如中彰快速道開通後，北彰到台中市交通時間和成本更低，未來若台中到彰化捷運再開通，彰化人口流到台中的磁吸效將更明顯。因此，彰化縣應該要找出自己的定位，與台中「分工」，找出台中無法取代的特色。

劉兆隆說，彰化縣多年來只要政治一輪替，不同首長的執政往往不能接力延續發展，導致彰化縣一直沒有自己的火車頭產業、沒有環環相扣的旗艦產業帶動地方發展。

「推動地方發展不能只做半套，否則無法把人口留下。」劉兆隆說，彰化不能只有像水五金這類傳產，未來應繼續推動綠能發電、電動車等有前瞻性產業，而且也不能光靠地方政府，畢竟要產業升級，得有中央等各部門奧援，不能讓地方單打獨鬥。

縣議員莊陞漢認為，像生育補助等社會福利只是誘因，其實民眾更在意的是就學、就業及生活機能的便利，但彰化縣因為在產業及都市計畫欠缺長期規畫，發展停滯，縣府有必要對症下藥，才能讓人口外流止血，甚至回流。

生育補助 都市計畫

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