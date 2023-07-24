彰化每胎生育補助3萬 難擋人口外流台中

今年上半年，台中遷入人口是7萬8463人，其中從彰化縣遷入達4899人、南投縣2368人，凸顯台中對彰投的「磁吸效應」。彰化縣為了減緩人口外流，推出幾乎全國最優渥的每胎3萬元生育補助，連續3年來的新生兒出生率都居各縣市之冠，卻仍難以擋住整體的人口流失。

彰化縣政府表示，目前台中市雖然磁吸了中部各縣市的人口，但移入人口數最多縣市是彰化縣，台中市與彰化縣同處共同生活圈，縣市間的居民因工作及消費需要，往返遷徙頻繁，以目前現狀而言，有不少的彰化鄉親都到台中市購屋置產。但相信未來幾年，彰化縣交通社福長照等大幅進步下，人口會再度回增，並吸引全國各地人口到彰化居住工作。

依據內政部統計，今年1到6月，台中市遷入總人數是7萬8463人，遷出5萬6435人，淨遷入增加2萬2073人；彰化縣遷入總人數是19126人，遷出20194人，遷出比遷入多出1068人。其中，彰化縣遷到台中市有4899人，台中遷到彰化則有2199人，彰化遷到台中多出2700人。

對於.台中市今年上半年淨遷入人口增加2萬2073人，市府民政局分析，因疫期期間，出國超過兩年就會被遷出戶籍，台中市超過3萬人，今年解封，從1到6月台商、台幹等返國辦理遷入戶籍的「國際遷徙」有1萬5596人，占淨遷入的7成。

民政局指出，台中市其他的社會遷入人口在全台數一數二，從外縣市遷入的以年輕家庭居多，看中台中市托育、教育資源更勝一籌，市府近年陸續完成大型公共建設包括捷運、場館等，交通便利又有公車優惠，軟硬體建設到位，才會首選台中。

彰化縣政府表示，六都的經濟發展及整體就業機會確實比縣市的資源更豐沛，彰化縣府除了推出每胎3萬元的生育補助外，也提出很多創新的留人政策，包括青年創業獎勵補助1000萬元、低利息圓夢貸款計畫等，縣府全方位的協助，希望讓更多青年回鄉發展。

縣府認為交通發展是彰化扭轉的關鍵，未來透過台中捷運綠線延伸鹿港的開發案、建設橫跨大肚溪往返彰化台中的三座新橋梁，以及台中捷運綠線延伸彰化、彰化市鐵路高架化興建完成後，未來台中彰化生活圈可以更綿密、將之前遷徙台中市的鄉親再吸引回彰化縣，從目前台北市人口外流至新北市、桃園市的現況可以預見。