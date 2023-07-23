搶拿200元紅包！公園阿伯一天豪發2萬元 台中民眾排隊等唱歌

台中一名68歲蔡姓阿伯喜歡聽別人唱歌，他假日常到豐原和潭子一帶公園、或自行車綠園道等地，拿出自製歌單，民眾抽歌單唱一首歌，他就給200元紅包，今天下午他在豐原區成功路一處公園發紅包，許多民眾烈日下排隊等唱歌拿紅包，有記者到場採訪，部分民眾不想曝光，現場有爭執，警方獲報趕到現場，不想曝光民眾已離開。

一位阿伯最近常到潭雅神綠園道及豐原區的公園，假日他出現就被許多民眾包圍，許多人頂著烈日，撐傘或戴帽也要排隊，只要抽取這位阿伯自製歌單，對著他唱完一曲，阿伯就發200元紅包。

公園附近攤商看到此情形已見怪不怪，攤商說，這位阿伯好像是大地主，在潭子區擁有大片土地，一天大約發出2萬元紅包。