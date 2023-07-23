螺溪石硯雕刻大師董坐三代百年傳承 睽違22年再辦石硯展
彰化縣立美術館即日起展出「董坐石硯藝術大展」，今天舉辦開幕式，縣長王惠美表示，硯雕大師董坐老師除了傳統吉祥寓意的麒麟、龍等題材拿手外，也從生活中取材，石硯創作主題多元，睽違22年再次在彰化展出，董家三代百年傳承硯雕，也是讓彰化成為螺溪石硯美學代名詞的推手。
展出開幕儀式今天下午在王惠美、前彰化縣長翁金珠、立委陳素月等各界人士觀禮下舉行，將展出到7月30日，此次共展出85件作品，有三分之一作品是特別創作。
王惠美表示，二水鄉有全台灣具有兩百多年歷史的螺溪石硯，而螺溪石硯的翹楚人物就是董坐老師，而他的父親是石硯雕刻家董壬申，自幼耳濡目染，15歲便向父親學習石硯雕刻，至今接觸雕刻已有55年，目前傳至第三代嘉靖、家豪，今年是董坐老師的70大壽，舉辦展覽，更具意義，董坐老師在2007年由臺灣工藝研究發展中心授證為臺灣工藝之家，2015年獲彰化縣政府登錄為傳統工藝螺溪石硯雕保存者。
王惠美說，早期硯雕都是純手工，需要付出許多體力，後來董坐老師設計機器取代部分人工，將節省下來的時間專注在硯雕技藝的提昇，即使有機器輔佐，螺溪石硯雕的各種表情與風情，仍需要仰賴手工雕刻成形，一刀一鑿盡是人與石的對話。
董坐表示，他從事石硯創作已有55年，也已有22年沒在彰化縣內舉辦展覽，對於創作者而言，不論是何時何地，看到的人事物，都能激發出創作的靈感，而過程中最困難的是螺溪石取材不易，因石頭經大水沖刷，在碰撞中容易有裂痕，所以要尋找一顆好石材實屬不易。
濁水溪在二水舊稱螺溪，颱風巨石沖刷而下，是入溪撿石的好時機，螺溪硯石因石質特殊、密度高、質地晶瑩細潤，擁有發墨快、不傷毛筆的特性，成為書畫家愛用的硯台材料，更有黑玉之美稱。
彰化文化局表示，螺溪石硯製作工序繁複費時，從螺溪石的選材裁切，進行加工設計，接著開墨堂、挖鑿墨海（又稱硯池），並於硯台作品進行雕刻裝飾，增加藝術美感，再經過油石、砂紙研磨過後，用水清洗，最後一道工序則是上蠟，值得細細品味。
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