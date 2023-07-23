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彰化走讀藝術節 實驗劇場接力登台 素人居民共譜好戲

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「彰化走讀藝術節實驗劇場」下周28日起一連三天將由不二擊聲音製造所的「半線譜」壓軸登場。圖／彰化縣文化局提供
「彰化走讀藝術節實驗劇場」下周28日起一連三天將由不二擊聲音製造所的「半線譜」壓軸登場。圖／彰化縣文化局提供

彰化建縣300年，文化局重點藝文活動「彰化走讀藝術節實驗劇場」今天在彰化鐵路醫院（原高賓閣），由魚池戲劇團演出劇碼「靠岸」；下周28到30日則將由不二擊聲音製造所帶領彰化素人表演者壓軸在賴和詩牆、銀橋飛瀑帶來不一樣的「走動式」演出，從表演藝術中走讀彰化歷史建築和景點。

彰化縣文化局長張雀芬表示，彰化建縣300年，文化局規劃「彰化走讀藝術節實驗劇場」表演活動，徵選出3個實驗劇場執行團隊，要帶著大家走出傳統劇場，讓表演在古蹟、歷史建築、知名景點登場，也透過藝術訴說彰化的故事，且此次執行團隊策畫人多與彰化有淵源，多位是返鄉藝術家、表演工作者。

繼7月15日身聲劇場演出在彰化孔廟以「仙鬥」為實驗劇場拉開序幕後，本周接力上場的是魚池戲劇團帶來劇碼「靠岸」，編導王顥燁出生於彰化市，是留學英國倫敦皇家中央演說與戲劇學校劇場創作研究所博士，此次與魚池戲劇團合作，以高賓閣為場景，為觀眾帶來充滿時代記憶的愛情故事。

「靠岸」將高賓閣從日治時期政商名流聚會餐廳，再轉變成鐵路醫院、婚紗店到日照中心，透過男女主角阿正跟小梅的故事呼應建築的前世今生，透過集體創作的導演方法，結合戲劇、歌曲和舞蹈等元素，創造屬於彰化人的新故事，今天演出共有下午、晚間二場，購票連結https://bit.ly/3NDmuGi

下周28日起一連三天將由不二擊聲音製造所的「半線譜」壓軸登場，不二擊聲音製造所藝術總監薛詠之出生在員林，這次表演也公開徵選彰化表演素人，讓居民和劇場藝術家共同創作，將為大家帶來移動式聲音演出，也讓觀眾隨著各場域聲音創造，一同沉浸於八卦山之間，體驗實驗劇場的魅力。售票資訊可洽不二擊粉絲專頁https://reurl.cc/9V2pgx查詢。

文化局重點藝文活動「彰化走讀藝術節實驗劇場」今天在彰化鐵路醫院(原高賓閣)，由魚池戲劇團演出劇碼「靠岸」。圖／彰化縣文化局提供
文化局重點藝文活動「彰化走讀藝術節實驗劇場」今天在彰化鐵路醫院(原高賓閣)，由魚池戲劇團演出劇碼「靠岸」。圖／彰化縣文化局提供
「彰化走讀藝術節實驗劇場」今天在彰化鐵路醫院(原高賓閣)，由魚池戲劇團演出劇碼「靠岸」。圖／彰化縣文化局提供
「彰化走讀藝術節實驗劇場」今天在彰化鐵路醫院(原高賓閣)，由魚池戲劇團演出劇碼「靠岸」。圖／彰化縣文化局提供
「彰化走讀藝術節實驗劇場」下周28日起一連三天將由不二擊聲音製造所的「半線譜」壓軸登場，此次還徵選彰化表演素人，讓居民和劇場藝術家共同創作。圖／取自不二擊官網
「彰化走讀藝術節實驗劇場」下周28日起一連三天將由不二擊聲音製造所的「半線譜」壓軸登場，此次還徵選彰化表演素人，讓居民和劇場藝術家共同創作。圖／取自不二擊官網

劇場 歷史建築 藝術節 藝術家

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