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最熱節氣大暑求財改運 專家教1招吃掉不如意

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今年節氣「大暑」逢六月初六，也是虎爺生日跟「天貺日」，3大重要日子都在同一天，是求財改運的最佳時機。記者賴香珊／攝影
今年節氣「大暑」逢六月初六，也是虎爺生日跟「天貺日」，3大重要日子都在同一天，是求財改運的最佳時機。記者賴香珊／攝影

今天節氣進入「大暑」，民俗專家廖大乙說，今年大暑逢六月初六，也是虎爺生日跟「天貺日」，3大重要日子都在同一天，是求財改運的最佳時機，建議能煮鍋甜湯圓與親友分享，象徵吃掉不如意，一甩上半年衰運，祈求下半年圓滿順利。

廖大乙指出，節氣「大暑」堪稱一年中最熱的節氣，由逢農曆六月初六，不僅是虎爺生日，也是傳統民俗中的「天貺日」，相傳這天是玉帝開天門曬龍袍，也傳說玉帝會到人間出巡，3個特別的日子剛好在同一天，可謂是迎來好運的幸運日。

而在大暑、虎爺生日及天貺日3個好日子的集合加乘下，也是民眾翻轉自身運勢，擺脫上半年的不如意，以及求財改運的最佳時機；廖大乙說，把握今天好好的布施行善，除了捐錢、添香油錢，也能打電話關心長輩、親友，或是捲袖捐血。

他也建議，民眾不妨煮鍋甜湯圓，煮好了就用3碗拜祖先；若要祭拜虎爺就是1碗甜湯圓再加上豬肉、雞蛋。而煮好的甜湯圓除了自己吃，也能分享給親友，分享就是布施，吃甜湯圓也象徵吃掉上半年的不如意，有利於祈求下半年圓滿順利。

湯圓 大暑 生日

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