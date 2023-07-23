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把握機會！彰化縣針對12個商圈 提供青年展店租金補助

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
青年開店可申請租金補助，彰化縣政府即日到8月25日，以彰化縣12個商圈為補助範圍，圖為彰化市永樂商圈。記者劉明岩／攝影
青年開店可申請租金補助，彰化縣政府即日到8月25日，以彰化縣12個商圈為補助範圍，圖為彰化市永樂商圈。記者劉明岩／攝影

青年開店可申請租金補助，彰化縣政府即日到8月25日，以彰化縣12個商圈為補助範圍，凡年滿18歲以上、45歲以下，經審核通過後進駐商圈，即可享有一年期每月租金最多50%、最高1萬元的補助一年，總補助上看120萬元。

縣府經濟暨綠能發展處指出，近年來因房價租金不斷上漲，物價也不斷上升，讓有理想的青年創業更加艱難，負擔更加沈重，為了降低年輕人創業的門檻，針對全縣12個商圈，由縣府提供租金補助 讓創業青年勇敢的朝自己理想跨出第一步，讓年青人加入商圈組織，活化經營。

經綠處表示，納入租金補助計畫的彰化縣12個商圈，包括永樂商圈、小西商圈、大埔商圈、鹿港老街商圈、鹿港廟口商圈、田尾商圈、田中商圈、打石巷商圈、北門商圈、北斗商圈、二水商圈及王功商圈，範圍內創業都能申請展店租金補助，青年展店租金補助計畫收件日期到8月25日截止，請創業青年朋友們把握機會。

經濟暨綠能發展處表示，目前縣府也辦理青年創業補助，補助項目包含創業諮詢、產品開發、品牌行銷及店面租金，最高可申請30萬元，租金補助項目不能重複，只要設籍彰化縣年滿18歲以上45歲以下之青年，且於申請日前3年內參與實體創業研習課程達30小時，可向彰化縣政府青年發展處申請。

另外縣府7月29日在彰化青年職涯發展中心將舉辦創業法規及計畫撰寫說明會，詳細資料請上「彰化縣商圈輔導暨行銷計畫」官網：https://yongle-chcg.oppa.tw/以及「彰化縣政府經濟暨綠能發展處」臉書 https://www.facebook.com/profile.php?id=100068316634852 查詢。

青年開店可申請租金補助，彰化縣政府即日到8月25日，以彰化縣12個商圈為補助範圍，圖為彰化市大埔商圈。記者劉明岩／攝影
青年開店可申請租金補助，彰化縣政府即日到8月25日，以彰化縣12個商圈為補助範圍，圖為彰化市大埔商圈。記者劉明岩／攝影
青年開店可申請租金補助，彰化縣政府即日到8月25日，以彰化縣12個商圈為補助範圍，圖為彰化市大埔商圈。記者劉明岩／攝影
青年開店可申請租金補助，彰化縣政府即日到8月25日，以彰化縣12個商圈為補助範圍，圖為彰化市大埔商圈。記者劉明岩／攝影

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