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首創雙十公車、育兒租金補貼 台中市獲宜居永續城市獎肯定

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市以「幸福永續、富市台中」為主題，參加「2023 APSAA亞太永續行動獎」宜居永續城市獎，從亞太地區眾多參賽城市脫穎而出，榮獲最高榮譽「Outstanding City」佳績。圖／台中市永續低碳辦公室提供
台中市以「幸福永續、富市台中」為主題，參加「2023 APSAA亞太永續行動獎」宜居永續城市獎，從亞太地區眾多參賽城市脫穎而出，榮獲最高榮譽「Outstanding City」佳績。圖／台中市永續低碳辦公室提供

台中市以「幸福永續、富市台中」為主題，參加「2023 APSAA亞太永續行動獎」宜居永續城市獎，從亞太地區眾多參賽城市脫穎而出，榮獲最高榮譽「Outstanding City」佳績，永續治理成果獲國際肯定；中市環保局今年並以「重現綠水岸，攜手護家園」河川揚塵防制主題，獲「2023 TSAA台灣永續行動獎」金獎肯定。

台中市永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，宜居永續城市獎評比內容包括都市規劃與管理、永續運輸系統、文化與自然遺產、自然生態保護、包容、安全與綠色的公共空間、社會住宅、氣候行動績效及推動自願檢視報告等9項評比構面，台中充份展現包容、安全、韌性及永續的特質而獲獎，顯見台中永續施政成果獲肯定，也與聯合國目標理念符合，持續邁向永續城市。

黃晴曉說，氣候變遷嚴重，台中市以「永續淨零政策三部曲」因應，包括簽署「氣候緊急宣言」、發表「2021台中市自願檢視報告」以及公布「2050台中市淨零碳排路徑」。

黃晴曉表示，中市府陸續完成多項永續治理成果，如雙十公車優惠政策、電動機車汰換補助、i-Bike站點擴增達全國最多等措施。台中市也建立全齡友善環境，包括公托倍增計畫，另首創「台中市育兒租金補貼」計畫，透過囤房稅收，照顧在台中租屋的育兒家庭，實現居住正義、減輕家長負擔。

除了宜居永續城市獎外，台中市環保局以「重現綠水岸，攜手護家園」、建設局「台中美樂地計畫」方案，分別榮獲「2023 TSAA台灣永續行動獎」金獎及銅獎肯定，顯示台中在永續施政的優異表現，也符合聯合國永續發展目標，讓台中持續朝永續城市發展。

台中市 育兒 聯合國

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