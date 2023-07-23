暖心清晨街頭 清潔隊員買早餐為奔喪男加油打氣

台中一名男子清晨要趕搭公車到殯儀館為往生母親辦理喪葬事，神情焦急滿頭大汗，正在街頭打掃的台中市清水區清潔隊員楊禮鍵關心詢問後，買早餐給這名男子，為對方加油打氣，男子感激打電話告訴台中市政府此事；楊禮鍵今天說，他當時沒說出自己姓名，不知為何被找到，他今年也喪母，對這名男子的心情感同身受。

依台中市政府表揚資料，本月17日早上6點多，一名男子站在清水區三田路與中山路口的公車站牌等公車，正在清掃道路的一名清潔隊員和男子聊天後，主動買早餐給對方，並告知低收入戶的喪葬補助權益，男子感謝對方，問清潔隊員名字，對方不提供，男子說雙方素不相識，主動關心幫助，他很感動。

台中市環保局查出當天的暖心清潔隊員是清水區清潔隊員楊禮鍵，楊禮鍵今天接受記者採訪時表示，他只是盡一己之力為對方加油買早餐，不足掛齒，他說對方是20多歲男子，父親8年前去世，母親最近往生，在東海殯儀館處理後事，男子當天早上正要搭公車去殯儀館。