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台東人也可享TPASS 通勤月票最快十月上路299搭到飽

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東TPASS涵蓋市區公車、公路客運及台鐵車票的通勤月票，最快10月上路，預計收費299元。記者徐白櫻／攝影
台東TPASS涵蓋市區公車、公路客運及台鐵車票的通勤月票，最快10月上路，預計收費299元。記者徐白櫻／攝影

北中南三大生活區TPASS已於7月1日上路，不少台東縣民引領期待，希望也能跟其他人一樣享有低價的通勤月票。台東縣府交觀處指出，日前已接獲公文，台東縣TPASS涵蓋市區公車、公路客運及台鐵車票，通勤月票最快10月上路，預計收費299元。

行政院規畫的「TPASS通勤月票」上路，北北基桃1200元，中彰投苗有兩種票價，台中市民 699元、非台中市民 999 元，南高屏999元，三大生活圈可搭乘的交通運具不同，票價也有落差。

在其他縣市的通勤月票上路後，民眾在地方臉書社群點名縣長饒慶鈴，抱怨台東的區間車及公車超少，為何連TPASS也比其他縣市慢。

台東縣府交通處指出，台東是第一個向中央提案要求發行通勤月票的縣市，因中央希望三大生活圈先運作，之後陸續廣及其他地區，所以台東要延至10月才上路，屆時市區公車、台9及台11的公路客運及台鐵單月票價只要299元，火車共14站，最南大武搭車至最北池上都能使用，藉此多鼓勵縣民使用大眾運輸工具。

台東TPASS涵蓋市區公車、公路客運及台鐵車票的通勤月票，最快10月上路，預計收費299元。記者徐白櫻／攝影
台東TPASS涵蓋市區公車、公路客運及台鐵車票的通勤月票，最快10月上路，預計收費299元。記者徐白櫻／攝影

台東 TPASS 票價

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