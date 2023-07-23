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領用率太低 台中廢木料銀行釀易燃風險

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市每年生產上萬噸廢木料，環保局供免費領用，但去化成效不佳。圖／台中市環保局提供
台中市每年生產上萬噸廢木料，環保局供免費領用，但去化成效不佳。圖／台中市環保局提供

台中市每年產生上萬公噸廢木料，環保局設置「廢木料銀行」去化供免費領用，2019年領用率近3成，逐年下降到去年僅2.4成，議員質疑再利用成效差，加上天氣炎熱，大量堆置有易燃風險，要求加強宣傳與管理。中市環保局表示，堆置的廢木料有防火間隔與定期灑水，加強媒合工地、學校、河川高灘地使用，剩餘的不會送焚化爐

台中市回收家戶廢木料及果農生產的廢樹枝，每年高達1萬多公噸，數量龐大，為加速再利用，市府2017年成立「廢木料銀行」；去年回收量1.1萬公噸，僅2737公噸被領用，領用率只有24.16%。

民進黨議員黃守達表示，每年回收上萬噸，領用量僅2成4，再利用成效不佳，剩餘的廢木料何去何從？天氣熱，廢木料長期堆置有易燃風險，龍井上月才發生木材行起火，台南近日也有木材堆置場火警，要求多管齊下，加強推廣廢木料再利用。

國民黨議員楊大鋐說，廢木料去化成效差，擔心最後送進焚化爐燃燒，加劇空汙危害，要求加強宣導提高領用量，並小心保存，避免災害發生。

環保局長陳宏益表示，目前廢木料分三處儲存，總儲存量1778噸，除民眾領用之外，清潔區隊會用於堆肥，提供紙廠作燃料使用，樹木9成以上是水，經日曬破碎成木屑，水分逸散重量減少一半以上，目前儲存空間尚足夠。

陳宏益強調，廢木料堆置有防火間隔與定期灑水，可避免火警，將加強宣導民眾領用，並媒合工地、學校、河川高灘地使用，提升去化量，不會送進焚化爐。

焚化爐 議員

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