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台中計程車 8月起調漲

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市計程車費率因應物價、油價上漲，8月1日起新費率上路。圖／台中市交通局提供
台中市計程車費率因應物價、油價上漲，8月1日起新費率上路。圖／台中市交通局提供

台中市計程車費率8月1日起調漲，這是7年來首度調價，起跳價85元不變，新費率縮短起跳里程，從1500公尺縮短為1250公尺，延滯計時由120秒縮短為60秒5元。彰、投2年前已調整計程車費率，今年無調整計畫。

台中市交通局表示，計程車駕駛得在8月1日前修改新計費表，如果未完成，得依照「舊運價」按表收費，不得超收車資，違者可依公路法最高開罰9萬元。

台中市交通局長葉昭甫說，8月1日零時起台中市調整計程車費率，調整後運價起程85元不變，起跳里程由1500公尺調整為1250公尺，續程每200公尺5元不變，延滯時間計算基準為車速每小時5公里以下，累計每120秒5元調整為每60秒5元。

市府表示，夜間加成時段維持晚間11時至翌晨6時，每趟次加收20元，如遇跨夜間加成時段，統一以「上車時間」為準；市府推估，若從台中市政府搭計程車到台中火車站，新費率會多出15至20元。葉昭甫表示，計程車駕駛多已完成改表作業，呼籲未完成改表的駕駛盡速調整；針對颱風豪雨假加價的提案，各行政區未必同步停班停課，恐衍生爭議，因此不採納。

交通局表示，依法規計程車費率每2年檢討一次，現行台中市計程車費率近7年未調整，近來物價、油價上漲，調整為合理反映計程車營運成本。

計程車 台中市 停班停課

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