快訊

獨／軍情機關爆MeToo！高官施壓吃案 受害女士官被逼哭道歉

空手道／辜翠萍生涯首奪亞錦賽金牌 賽後激動掩面哭泣

全球暖化警訊！世上最大永凍土巨坑 俄「地獄之門」加速擴大

國姓咖啡節橋聳雲天登場 買千元咖啡抽中PS5超幸運

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國姓鄉咖啡節結合客家美食和橋聳雲天美景，呈現濃濃客家風情。圖／南投縣政府提供
國姓鄉咖啡節結合客家美食和橋聳雲天美景，呈現濃濃客家風情。圖／南投縣政府提供

國姓鄉咖啡節今天在橋聳雲天綠雕園區舉行，南投縣長許淑華與國姓鄉長邱美玲手調檸檬咖啡氣泡飲，讓咖啡喝出冰涼新奇口感，吸引數千名遊客參與。竹山鎮何小姐買一千多元咖啡，就抽中PS5電視遊樂器，從許淑華手中領到大獎，開心說：「喝到香醇咖啡還抽到大獎，超LUCKY」。

國姓咖啡節吸引數千人參加，讓綠雕園區熱鬧非凡，國姓鄉各家咖啡業者從栽種到烘焙各有技巧，咖啡香氣、韻味各有特色，許多遊客試喝後，依據個人喜好當場購買，買氣熱絡。立委馬文君、縣議員吳國昌、陳宜君、蘇昱誠、石慶龍、蔡銘軒也捧場選購，支持國姓咖啡。

許淑華說，咖啡是國姓重要產業，近年國人對於台灣咖啡接受度提高，農民也積極投人咖啡產業，從種植、栽培管理到烘焙後製，每個環節都會影響咖啡風味，南投縣種植咖啡面積188公頃，國姓鄉占84公頃，且為有產地認證，讓國姓咖啡逐漸打出品牌知名度。

她說，縣府也舉辦巧克力咖啡節，推廣巧克力及咖啡產業，透過咖啡、草莓、露營等元素，將國姓客庄美食美景推廣出去。

邱美玲說，咖啡節是國姓鄉重要產業活動，今年與水保局南投分局及南投縣政府合作，將咖啡產業及特色景點結合，遊客可品嘗咖啡、客家美食，深度體驗客庄風情。

南投縣長許淑華（中）代言國姓咖啡，調製檸檬咖啡氣泡飲，口感冰涼新奇。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（中）代言國姓咖啡，調製檸檬咖啡氣泡飲，口感冰涼新奇。圖／南投縣政府提供
竹山鎮何小姐選購咖啡抽中大獎，從縣長許淑華手中領到PS5遊樂器，直說超幸運。圖／南投縣政府提供
竹山鎮何小姐選購咖啡抽中大獎，從縣長許淑華手中領到PS5遊樂器，直說超幸運。圖／南投縣政府提供

咖啡 許淑華 南投

延伸閱讀

南投國姓咖啡節登場 縣府規劃未來擴大辦理

南投35位國中小校長就任 許淑華期盼承擔責任照顧學生

許淑華5天大陸行大豐收 簽10億元南投農產採購合約

柯文哲女性支持者驟減 許淑華：正常！他長期厭女仇女

相關新聞

國姓咖啡節橋聳雲天登場 買千元咖啡抽中PS5超幸運

國姓鄉咖啡節今天在橋聳雲天綠雕園區舉行，南投縣長許淑華與國姓鄉長邱美玲手調檸檬咖啡氣泡飲，讓咖啡喝出冰涼新奇口感，吸引數...

中市廢木料銀行領用率低 議員：天熱燒起來怎麼辦？

台中市每年產生上萬公噸廢木料，因焚化廠處理量不足，環保局設置「廢木料銀行」去化，供民眾免費領用。不過2019年領用率近3...

豪雨攪局滿滿泥漿！南投縣仁愛鄉力行產業道路 車輛硬闖動彈不得

南投縣仁愛鄉力行產業道路嚴重坍方，南投縣政府從18日起管制，修復受損路段為期1個月，每天僅部分時段開放通行，但施工路段全...

影／69歲嬤與死神拔河8天甦醒 坐輪椅鑽大甲媽轎底

台中市69歲劉姓阿嬤因心律不整倒下，到院前已無呼吸心跳，院方以「低溫療法」搶救，在加護病房與死神拔河了8天；劉阿嬤前天已...

海廢撿不完 彰化大城鄉盼實施押瓶費制

彰化縣大城鄉200多名鄉民今天到西港村淨堤，不到一個半小時，撿拾279公斤廢棄物和可回收資源，寶特瓶等塑膠類就占三成五，...

彰化很難玩？日本踩線團走4景點翻轉彰化印象

今年首屆台灣500碗小吃指南的榜首由彰化縣業者掄魁，凸顯彰化縣人文及飲食的特色，彰化縣政府攜手觀光旅遊業者積極推廣彰化觀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦