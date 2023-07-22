國姓咖啡節橋聳雲天登場 買千元咖啡抽中PS5超幸運

國姓鄉咖啡節今天在橋聳雲天綠雕園區舉行，南投縣長許淑華與國姓鄉長邱美玲手調檸檬咖啡氣泡飲，讓咖啡喝出冰涼新奇口感，吸引數千名遊客參與。竹山鎮何小姐買一千多元咖啡，就抽中PS5電視遊樂器，從許淑華手中領到大獎，開心說：「喝到香醇咖啡還抽到大獎，超LUCKY」。

國姓咖啡節吸引數千人參加，讓綠雕園區熱鬧非凡，國姓鄉各家咖啡業者從栽種到烘焙各有技巧，咖啡香氣、韻味各有特色，許多遊客試喝後，依據個人喜好當場購買，買氣熱絡。立委馬文君、縣議員吳國昌、陳宜君、蘇昱誠、石慶龍、蔡銘軒也捧場選購，支持國姓咖啡。

許淑華說，咖啡是國姓重要產業，近年國人對於台灣咖啡接受度提高，農民也積極投人咖啡產業，從種植、栽培管理到烘焙後製，每個環節都會影響咖啡風味，南投縣種植咖啡面積188公頃，國姓鄉占84公頃，且為有產地認證，讓國姓咖啡逐漸打出品牌知名度。

她說，縣府也舉辦巧克力咖啡節，推廣巧克力及咖啡產業，透過咖啡、草莓、露營等元素，將國姓客庄美食美景推廣出去。

邱美玲說，咖啡節是國姓鄉重要產業活動，今年與水保局南投分局及南投縣政府合作，將咖啡產業及特色景點結合，遊客可品嘗咖啡、客家美食，深度體驗客庄風情。