中市廢木料銀行領用率低 議員：天熱燒起來怎麼辦？

台中市每年產生上萬公噸廢木料，因焚化廠處理量不足，環保局設置「廢木料銀行」去化，供民眾免費領用。不過2019年領用率近3成，逐年下降到去年僅2.4成，議員質疑去化成效差，加上天氣炎熱，大量堆置有易燃風險，要求加強宣傳與管理。中市環保局表示，堆置的廢木料有防火間隔與定期灑水，將加強媒合工地、學校、河川高灘地使用，增加去化，不會送進焚化爐。

台中市回收家戶廢木料及果農生產的廢樹枝，每年高達1萬多公噸，數量龐大，為加速去化再利用，106年成立「廢木料銀行」，開放民眾免費領用。不過，去年回收量1.1萬公噸，僅2737公噸被領用，領用率從2019年29.73%降至去年24.16%，領用率低。

民進黨議員黃守達表示，每年廢木料回收量1萬噸以上，但領用量僅2.4成，去化成效不佳，「質疑剩餘的廢木料何去何從？」加上天氣炎熱，廢木料長期堆置有易燃風險，龍井上月才發生木材行起火，台南近日也有木材堆置場火警，要求環保局應多管齊下，加強推廣廢木料好處，解決廢木料去化問題。

國民黨議員楊大鋐說，廢木料去化成效差，擔心最後送進焚化爐燃燒，加劇空汙危害，要求市府加強宣導，提高領用量，並小心保存廢木料，避免災害發生。

環保局長陳宏益表示，廢木料分3地儲存，目前總儲存量1778噸，除民眾領用之外，清潔區隊也會做堆肥，並提供紙廠作燃料使用，加上樹木9成以上是水，經日曬破碎木屑後，水分大量逸散，進場重量減少一半以上，目前儲存空間尚足夠。

陳宏益強調，廢木料堆置有防火間隔與定期灑水，避免災害發生，將加強宣導民眾領用，並媒合工地、學校、河川高灘地使用，提升去化量，不會送進焚化爐。