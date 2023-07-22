影／69歲嬤與死神拔河8天甦醒 坐輪椅鑽大甲媽轎底

台中市69歲劉姓阿嬤因心律不整倒下，到院前已無呼吸心跳，院方以「低溫療法」搶救，在加護病房與死神拔河了8天；劉阿嬤前天已能坐上輪椅行動，她感謝醫院救回一命。今適逢大甲鎮瀾宮媽祖繞境53庄巡安，一早進駐光田醫院大甲院區，劉誠心坐在輪椅上鑽轎腳，感謝媽祖庇佑。

大甲鎮瀾宮因宮殿重修即將完成，特別舉行祈安七朝清醮，大甲媽祖「遶境53庄」的活動，將於5個月內遶境大安區、大甲北區、溪北區等53庄，與民眾「近距離」接觸。

媽祖信仰對於海線民眾而言，既是生活，也是文化。今早，媽祖鑾轎停駕光田醫院大甲院區，院長鍾元強與眾人迎接神轎，將媽祖迎入光田醫院停轎，許多醫護人員、病患與家屬虔誠參拜。

69歲劉阿嬤坐在輪椅上、雙手合十誠心鑽轎底，劉說，自己在7月12日因心律不整發作，到院前失去呼吸心跳，所幸醫院以「低溫療法」搶救，在加護病房裡與死神拔河了8天，撿回一命，冥冥中有媽祖庇佑。劉姓阿嬤的丈夫表示，妻子的命是媽祖和醫院救的，無論如何一定要親自到場好好感謝。

光田醫院心臟內科主任夏治平表示，劉阿嬤有三高、心血管手術病史，本月12日早上卻突發心律不整送醫，昏迷指數只有3，經心臟內科醫師柯君樺評估採「低溫療法」治療，減少身體代謝率，延緩發炎與神經細胞受損，保護患者腦部與神經，恢復身體機能。