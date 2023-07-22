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海廢撿不完 彰化大城鄉盼實施押瓶費制

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉今天淨堤，有鄉民疑似喝水少感到不適，被海巡人員護送離開。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉今天淨堤，有鄉民疑似喝水少感到不適，被海巡人員護送離開。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉200多名鄉民今天到西港村淨堤，不到一個半小時，撿拾279公斤廢棄物和可回收資源，寶特瓶等塑膠類就占三成五，鄉公所推估潮汐會再沖回各類廢棄物和可回收資源，排定半個月後再度淨堤，同時希望中央實施押瓶費制度，可大量減少廢棄塑膠容器。

大城鄉和第四河川局合辦親淨大城鄉的淨堤活動，15村逾200名鄉民戴帽穿袖套，全副防曬裝備到場。鄉長陳玉照說，大城鄉依傍台灣海峽，常有廢棄物和可回收物隨潮汐漂流到大城海灘，鄉公所號召村辦公室呼籲鄉民一起還原海堤清淨面貌。

鄉公所雖準備大量礦泉水和瓶裝水，不時提醒補充水分和適時休息，仍有一名環保志工疑似上午沒喝夠水就參加淨堤，在消坡塊間撿拾廢棄物約半小時即頭暈不支坐下，被其他志工發現後，請海巡人員攙扶回到出海路搭乘救護車到淨堤集合處的海山廟前廣場休息，幸無大礙。

西港村長陳儀興表示，大城鄉海岸很美麗，可惜常有漂流廢棄物汙染，鄉民獲知鄉公所舉辦淨堤，從小學生到80多歲阿公阿婆很熱情參加，昨天地方廟宇辦活動，晚上大雨如注，眾人祈求今天天氣轉晴，一定上天知道大家要淨堤做好事，果然陽光露臉後陰時多雲，微微涼風。

83歲邱陳粉、84歲陳月女、85歲林陳春美都說，平日擔任社區環保志工幫忙掃地，畢竟年紀大了無法在「肉粽角（消波塊）」跳上跳下，今天淨堤負責拿垃圾袋當作運動，否則坐在家裡看電視很無聊。

今天淨堤撿拾一般垃圾150公斤、塑膠類100公斤、玻璃24公斤、鋁鐵5公斤，成果豐碩。鄉公所表示，塑膠類以寶特瓶為大宗，中央若實施押瓶費制度，任何塑膠容器都收取押瓶費5至10元，可大量減少大城海堤廢棄物。

海洋廢棄物數量可觀，彰化縣大城鄉公所淨堤撿拾270多公斤廢棄物和可回收資源。影／記者簡慧珍拍攝
海洋廢棄物數量可觀，彰化縣大城鄉公所淨堤撿拾270多公斤廢棄物和可回收資源。影／記者簡慧珍拍攝
彰化縣最西南角的大城鄉今天淨堤。記者簡慧珍／攝影
彰化縣最西南角的大城鄉今天淨堤。記者簡慧珍／攝影

廢棄物

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