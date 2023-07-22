南投國姓咖啡節登場 縣府規劃未來擴大辦理

國姓咖啡節今天登場，南投縣長許淑華出席接受媒體聯訪說，咖啡是國姓鄉重要產業，活動吸引許多人潮，縣府舉辦巧克力咖啡節，明年傾向與國姓鄉公所合辦，讓活動更盛大。

咖啡是國姓鄉重要農作之一，鄉公所今天在「橋聳雲天綠雕園區」舉辦國姓咖啡節，遊客自帶杯子就可暢飲國姓精品咖啡，消費滿新台幣500元即可玩1次戳戳樂，最大獎是日本東京來回機票，現場還有藝人、樂團演唱，炎炎夏日仍吸引許多遊客聞著咖啡香而來。

國姓鄉長邱美玲致詞表示，國姓咖啡節是在地產業盛事，今年也與行政院農委會水土保持局南投分局、南投縣政府合作，共同推廣國姓精品咖啡，今天市集有超過20攤咖啡莊園參與，還有約40攤農特產、輕食業者，為鼓勵民眾響應環保，自帶杯子可暢飲各家咖啡。

水保局表示，除協助國姓鄉咖啡產業發展，同時確保台灣精品咖啡市場，協助國姓鄉導入咖啡莊園改造、青年咖啡職人輔導，今年也透過國姓咖啡旅遊路線推廣與國姓咖啡節合作，將國姓鄉糯米橋休閒農業區、福龜休閒農業區納入遊程核心，延伸旅遊軸帶。