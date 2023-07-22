南投市彰南路淹水路面變溪流 每逢大雨居民就擔心

南投市彰南路茄苳腳路段每逢大雨必淹水，4天前強降雨，路面淹水如同溪流，車輛冒險通行，連路面都因大雨破損出現坑洞。公路總局南投工務段已先修復路面。南投縣政府今天表示，彰南路地勢低窪、短期內請公路總局清淤，長期需完善區域排水，才能有效改善淹水問題。

張姓居民說，4天前強降雨，南投市彰南路茄苳腳路段排水不及，積水淹沒路面，水深30幾公分，路面如同溪流，彰南路是南投市、名間鄉最重要的道路，雖然淹水嚴重，許多車輛冒著拋錨的風險通行。

他說，5年來彰南路每逢大雨淹水已經是老問題，附近民宅及商店更飽受淹水之苦，去年公路總局會勘後，表示將在彰南路兩側挖長側溝，銜接到下水道和區域排水系統，解決積水問題，過了1年還是沒有改善。

縣議員沈夙崢說，彰南路因大雨造成路面破損，影響車輛通行安全，她向公路總局南投工務段聯繫，南投工務段先以冷料填補坑洞，同時盤點沿線受災路段，將在兩周內局部刨除重新鋪設路面。

縣議員林儒暘說，這波強降雨，南投市彰南路、大埤街和名間鄉東湖村都嚴重積水。他曾和縣府共同會勘，彰南路看起來地勢高，但區域排水比彰南路還高，興建側溝並無法將積水引流到排水系統，南投市、名間鄉因此每次大雨，積水無法宣洩淹水。