彰化九重葛秘境 淪為車床族野戰地?

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市139線附近的銀行山水月台路「九重葛秘境」最近長達百公尺花牆已盛開，吸引民眾前往拍美照。圖／米諾斯提供
彰化市139線附近的銀行山水月台路「九重葛秘境」最近長達百公尺花牆已盛開，吸引民眾前往拍美照。圖／米諾斯提供

彰化縣彰化市139線附近的銀行山水月台路「九重葛秘境」最近長達百公尺花牆已盛開，有不少內行人前往拍美照，但今天也傳出民眾竟發現路旁有用過的保險套，懷疑有人賞花看夜景後，當起車床族「打野戰」，消息曝光後，民眾網路討論也直呼「真是母湯哦」。

彰化市139線附近水月台路的七彩九重葛秘境最近5、6種顏色的九重葛已陸續盛開，長達百公尺的九重葛花牆像瀑布一樣掛下來美不勝收，也吸引民眾前往朝聖賞花拍照，目前花牆約開花六成，預計會開花到八月。

不過一名攝影師這二天到九重葛花牆取景拍照時，卻意外發現地上竟有使用過的保險套、衛生紙與棄置的保險套盒子，讓他直呼也太誇張了吧，消息曝光後也引發討論。

由於139線一帶是居高看夜景的熱門景點，也有休閒牧場和咖啡館、賞景泡腳休閒館等，吸引民眾上山賞景，附近居民懷疑有可能是情侶相約賞花看夜景後，情不自禁「做了不該做的事」，但當車床族或打野砲「實在是不太好的事」，也希望遊客「自重」、「別亂來」，單純賞花就好。

彰化市139線附近的銀行山水月台路「九重葛秘境」最近長達百公尺花牆已盛開，但有民眾竟發現路旁有用過的保險套，懷疑有人賞花看夜景後，當起車床族「打野砲」。圖／米諾斯提供
彰化市139線附近的銀行山水月台路「九重葛秘境」最近長達百公尺花牆已盛開，但有民眾竟發現路旁有用過的保險套，懷疑有人賞花看夜景後，當起車床族「打野砲」。圖／米諾斯提供
彰化市139線附近的銀行山水月台路「九重葛秘境」最近長達百公尺花牆已盛開，吸引民眾前往拍美照。圖／米諾斯提供
彰化市139線附近的銀行山水月台路「九重葛秘境」最近長達百公尺花牆已盛開，吸引民眾前往拍美照。圖／米諾斯提供

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