中市醃漬蔬菜 6件不合格

中市抽查醃漬蔬菜不合格名單 製表／趙容萱 台中市食品藥物安全處昨表示，抽檢市場攤販、超市、農產行等24家業者、40件醃漬蔬菜產品，6件商品不合格，已立即下架，並依法裁處3萬元，保障市民食安。

抽檢不合格的6件商品中，台中市霧峰區大川農產行的脆筍干防腐劑超標，依食安法開罰3萬元。其他5件分別為雲林大有果菜行的酸菜，檢出防腐劑、漂白劑超標；彰化縣中興果菜行製造的五香冬菜、雲林縣旭洋食品工廠的梅干菜，防腐劑超標；雲林縣昱品農產行的漬菜、雲林縣大有果菜行的酸菜絲，漂白劑超標，都已移送所在地衛生局，各裁罰3萬元。

食安處說，專案稽查24家未曾抽驗或曾有抽驗不合格的醃漬蔬菜業者，食品業者登錄、保存來源文件等都符合規範；抽驗業者販售的散裝或零賣醃漬蔬菜產品40件，查獲6件防腐劑、漂白劑不合格，都是可使用的添加物，但殘留劑量超標，產品都已下架。

食安處提醒，選購醃漬食品時，要留意味道過於刺鼻、不自然的產品，也不要選購顏色太鮮豔的食品；來源不明的產品常有問題，要選擇包裝、標示、內容物完整的產品。詳細資訊，可上「台中市食安處」官網查詢。