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台中清水五福圳開發 環團憂汙染

聯合報／ 記者游振昇洪敬浤／台中報導
台中市議員王立任說，農地要變更為產業用地，應審慎評估環境生態、農業利用。圖／王立任提供
台中市議員王立任說，農地要變更為產業用地，應審慎評估環境生態、農業利用。圖／王立任提供

民間自辦的清水五福圳產業園區開發案今天召開公聽會，清水區朝興段5.4公頃農業區規畫變更為產業園區，環保團體憂心衝擊生態與農民生計，號召鄉親關心。在地人士認為，產業發展有其必要，但希望是低汙染產業。

當地議員王立任說，農地要變更為產業用地，應審慎評估環境生態、農業利用，現有的關連工業區活化更重要，關連3期道路要先拓寬。台中市經發局表示，該案仍在基地遴選作業，開發計畫尚未送審，將依法審查。

清水位於台中海線，當地獨特的文化底蘊，吸引青年返鄉務農、創業。近年有不少開發案，大甲溪南岸水源地的「鍇全工業區」、大肚山台地的「清泉崗智慧產業園區」等，地方連署反對，開發案暫停或退回。

五福圳產業園區開發案由和駿投資規畫，王姓負責人表示，原本規畫7.9公頃，但顧及地主意願，縮減為5.4公頃，取得地主100%同意，進駐產業為機械、金屬零件加工，沒有廢汙水或其他汙染，與周邊農地保留10公尺綠帶，降低衝擊。

「反清水工業區自救會」表示，該案若開發成功，將是最靠近清水市區的產業園區，雖可增加就業機會，但農民生計、環境生態會受影響。當地農民說，希望政府與開發單位說清楚，不歡迎高汙染產業。

清水合作農場場長鄭明峰說，產業進駐可帶動地方發展，有正面效益，希望引進精密機械等製造業，若有汙染問題地方會抗議。

台中市經發局表示，此開發案為民間自辦，基地屬於都市計畫區農業區，仍在徵求地主同意書階段，得進行可行性評估，依法超過5公頃得進行環評。

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