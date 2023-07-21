快訊

韓國羽賽／戴資穎拍落張藝曼 女單F4再度會師4強賽

用「Pokemon Sleep」陪睡…抓不到寶可夢、APP還BUG當機！解決方法看這裡

揭露王丹的性騷擾案：中國民運的世代裂解？

南投縣老年人口全省第3高 縣府增設3處銀髮健身俱樂部

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
長者適度規律的運動可預防、緩解慢性病，並延緩老化，同時降低各種疾病的罹患率及死亡率。圖／南投縣衛生局提供
長者適度規律的運動可預防、緩解慢性病，並延緩老化，同時降低各種疾病的罹患率及死亡率。圖／南投縣衛生局提供

南投縣65歲以上的長者占總人口數20%，僅次於嘉義縣、台北市是老年人口第3高縣市，針對長者老化將面臨到營養和運動不足、慢性疾病、身體功能退化，形成失能及失智的照護等問題，南投衛生局再爭取在仁愛、名間及魚池等鄉再增設3處銀髮健身俱樂部；累計全縣已有12處銀髮健身俱樂部，鄉鎮市涵蓋率達到7成，明年可再添3鄉據點。

南投衛生局表示，目前縣內銀髮健身俱樂部已有12處，以埔里鎮有3處最多，草屯鎮有兩處，南投市、竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉各有1處外，最近在仁愛、名間鄉及魚池鄉各再添1處後，使得鄉鎮市涵蓋率大幅邁進達到7成，未來並規劃朝向「一鄉鎮一據點」努力，明年已獲核准將再增設信義、水里及中寮鄉3處。

局長陳南松表示，長者適度規律的運動可預防、緩解慢性病，並延緩老化及降低各種疾病的罹患率及死亡率，近來一位76歲潘大姊，因為膝蓋曾經受傷不敢做下肢肌力訓練，在教練一對一的指導下，持續緩慢的訓練後，透過深蹲、弓箭步的下肢動作，目前動作恢復比一個月前還進步。

陳南松說，考量銀髮健身俱樂部，可提供適合年長輩使用的健身器材、課程及提供具專業性、安全性的運動指導員進行運動規劃，面對縣內持續升高的老年人口率，增加醫療資源的同時，不如透過專業運動指導員提供個別化運動指導，結合肌力、肌耐力、平衡及心肺功能的運動介入，更能改善其行動能力延緩失能，讓長輩活得更健康更有活力。南投縣銀髮健身俱樂部據點可上南投縣衛生局網站 查詢。

長者適度規律的運動可預防、緩解慢性病，並延緩老化，同時降低各種疾病的罹患率及死亡率。圖／南投縣衛生局提供
長者適度規律的運動可預防、緩解慢性病，並延緩老化，同時降低各種疾病的罹患率及死亡率。圖／南投縣衛生局提供
南投縣鄉鎮銀髮健身俱樂部已有12處，未來並規劃朝向「一鄉鎮一據點」努力。圖／南投縣衛生局提供
南投縣鄉鎮銀髮健身俱樂部已有12處，未來並規劃朝向「一鄉鎮一據點」努力。圖／南投縣衛生局提供

運動 健身 南投

延伸閱讀

許淑華5天大陸行大豐收 簽10億元南投農產採購合約

南投登革熱首例造成民眾疑慮 衛生局長澄清非本土病例

男隨團健行塔塔加鹿林前山 路線單純卻脫隊走失

23價肺炎鏈球菌疫苗放寬到65歲 南投縣買單今天起免費施打

相關新聞

南投星空季從白天玩到晚上 清境鳶峰星空劇場套票開賣

南投縣今年夏天讓國人離天空更近一點，特別打造清境與合歡山星空觀光軸線，聯合剛開幕的沉浸式「鳶峰星空劇場」，在南投星空季活...

蓋禮儀廳爭議 自救會雇「哭靈人」陳情 員林公所：尊重

彰化縣員林市反對東區設置禮儀廳自救會，不滿上次抗議後市長游振雄迄今避不見面又沒良善溝通，今天第三度到員林市公所抗議，增加...

三村里抗議建靈堂 彰化溪湖公所堅定：魄力與執行力

彰化縣溪湖鎮西寮、東寮兩里組成東西寮自救會，今天和埔鹽鄉角樹村約100多名村里民，到溪湖鎮第三公墓聚集抗議興建簡易靈堂，...

台中「車聚榜首」消風？暑假20天超速罰單296張少一半

台中市太平區酒桶山風景區為警方開單熱點，警方統計，配合市府「靜城專案」2個月共取締超速逾2000張，平均一天開出逾33張...

台中超級磁吸！淨遷入破2.2萬人 彰化人最愛來引熱議

內政部統計，台中市上半年淨遷入超過2.2萬人，不僅吸引中部，連其他五都人口也一併吸納，儼然成為「超級大磁鐵」，其中以彰化...

葫蘆墩文化中心周六日免費DIY 29日清水圖書館吳曉樂說推理

炎炎夏日，氣溫飆破30度，不少家長帶著孩子到圖書館消暑。葫蘆墩文化中心與「EIET遊戲解說營」合作推出「人文．生態．風能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦