南投縣老年人口全省第3高 縣府增設3處銀髮健身俱樂部
南投縣65歲以上的長者占總人口數20%，僅次於嘉義縣、台北市是老年人口第3高縣市，針對長者老化將面臨到營養和運動不足、慢性疾病、身體功能退化，形成失能及失智的照護等問題，南投衛生局再爭取在仁愛、名間及魚池等鄉再增設3處銀髮健身俱樂部；累計全縣已有12處銀髮健身俱樂部，鄉鎮市涵蓋率達到7成，明年可再添3鄉據點。
南投衛生局表示，目前縣內銀髮健身俱樂部已有12處，以埔里鎮有3處最多，草屯鎮有兩處，南投市、竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉各有1處外，最近在仁愛、名間鄉及魚池鄉各再添1處後，使得鄉鎮市涵蓋率大幅邁進達到7成，未來並規劃朝向「一鄉鎮一據點」努力，明年已獲核准將再增設信義、水里及中寮鄉3處。
局長陳南松表示，長者適度規律的運動可預防、緩解慢性病，並延緩老化及降低各種疾病的罹患率及死亡率，近來一位76歲潘大姊，因為膝蓋曾經受傷不敢做下肢肌力訓練，在教練一對一的指導下，持續緩慢的訓練後，透過深蹲、弓箭步的下肢動作，目前動作恢復比一個月前還進步。
陳南松說，考量銀髮健身俱樂部，可提供適合年長輩使用的健身器材、課程及提供具專業性、安全性的運動指導員進行運動規劃，面對縣內持續升高的老年人口率，增加醫療資源的同時，不如透過專業運動指導員提供個別化運動指導，結合肌力、肌耐力、平衡及心肺功能的運動介入，更能改善其行動能力延緩失能，讓長輩活得更健康更有活力。南投縣銀髮健身俱樂部據點可上南投縣衛生局網站 查詢。
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