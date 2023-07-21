南投星空季從白天玩到晚上 清境鳶峰星空劇場套票開賣

南投縣今年夏天讓國人離天空更近一點，特別打造清境與合歡山星空觀光軸線，聯合剛開幕的沉浸式「鳶峰星空劇場」，在南投星空季活動中推出合歡山與清境套票，邀國人來一趟晝夜天際線之旅，白天在清境農場青青草原與羊群可愛互動，晚上在鳶峰星空劇場中沉浸體驗星空故事，一同享受合歡山暗空公園設備齊全的觀星平台及天文台。

南投觀光處指出，鳶峰星空劇場創新科技結合在地觀光元素，採用天文教學的專業系統星象儀，在高達直徑4米的圓頂訂製投影幕中，身歷其境感受鳶峰夜空的天文美學，7月2日更完成小型天文台，同步對外開放後，成為全台海拔最高的沉浸式互動劇場，劇場中打造的互動式動畫「尋找守護星．星獸傳奇」，更是被遊客形容為「令小朋友及大人一輩子都難以忘懷的觀星之旅」。

清境農場表示，暑期限定的「夏季牧場大遊行」同樂活動，白天有無邊際的藍天草原，夜晚觀賞無光害的夏季銀河，平常假日都擠進近萬的遊客來到青青草原，讓草原上充滿了生動活力，

遊客除觀賞有趣的羊咩咩秀及馬術秀外，還能夠徜徉在廣大的綠色草原，不但非常消暑更遠離塵囂，特別是走在全台灣距離天空最近、海拔最高的清境高空觀景步道，邊走邊欣賞藍天白雲，更不時會有突然雲霧繚繞的美景。