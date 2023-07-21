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中科創立20年 幕後重要推手竹縣長楊文科獲貢獻獎

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
中部科學園區創立滿20年，中科管理局今天舉辦20周年慶，並頒發中科園區貢獻獎給過去對中科具傑出貢獻的代表人物及企業，新竹縣長楊文科也獲此殊榮。圖／縣府提供
中部科學園區創立滿20年，中科管理局今天舉辦20周年慶，並頒發中科園區貢獻獎給過去對中科具傑出貢獻的代表人物及企業，新竹縣長楊文科也獲此殊榮。圖／縣府提供

中部科學園區創立滿20年，中科管理局今天舉辦20周年慶，並頒發中科園區貢獻獎給過去對中科具傑出貢獻的代表人物及企業，新竹縣長楊文科也獲此殊榮，肯定他一路為中科打拚，奠定中科園區蓬勃發展的厚實根基。楊文科將獎項歸功於早期攜手打拚的同仁，感謝中科成為他人生中的黃金10年。

2003年楊文科從竹科管理局奉派調任中科籌備處，並於2005年擔任首任局長，一路為中科打拚，奠定中科園區蓬勃發展的厚實根基，除開發中科五大園區，並順利完成台中園區擴建計畫外，也協助護國神山台積電、全球自行車龍頭巨大機械公司等進駐中科，他將獎項歸功於早期攜手打拚的同仁，並感謝中科成為他人生中的黃金10年。

楊文科說，此獎項是早期在中科的同仁，也就是所謂黃埔一期同仁，一起奮鬥打拚的成果，在中科服務是他人生中的黃金10年，期盼中科成為全球最具競爭力的科學園區，他也會持續為新竹縣未來30年榮景打拚。

楊文科在中科服務期間，陸續完成開發台中園區、后里七星園區、雲林虎尾園區、彰化二林園區、南投中興園區等五處園區，見證中科從荒土及甘藷田，轉變成台灣光電及精密機械重鎮。

楊文科提到，2011年為辦理台中園區擴建計畫，在全體中科團隊同仁努力下，陸續完成籌設計畫、都市計畫變更，以及與軍方協調工作，並於2013年底前，順利釋出緊鄰台中園區西側東大路的軍方彈藥庫用地，並完成彈藥庫遷移作業，提供台積電及巨大機械公司進駐，協助積體電路產業根留台灣，確保台灣在全球半導體產業的領先地位。

楊文科 新竹

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