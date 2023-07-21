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蓋禮儀廳爭議 自救會雇「哭靈人」陳情 員林公所：尊重

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市反對東區設置禮儀廳自救會，今天到市公所前撒冥紙抗議。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市反對東區設置禮儀廳自救會，今天到市公所前撒冥紙抗議。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市反對東區設置禮儀廳自救會，不滿上次抗議後市長游振雄迄今避不見面又沒良善溝通，今天第三度到員林市公所抗議，增加牽亡魂和孝子哭墓兩大陣頭，在市公所前哭喊「市長，回來唷。」規模比前一次更盛大，市代會主席張國良協調自救會人員進入市公所遞交陳情書，結束抗議。

市公所重申，尊重自救會表述意見，也會依循司法調查結果行事，但希望自救會幹部代表與市公所理性溝通協商，優先考量任何公共建設，尤其殯葬設施更有應遵循的法令規範，市公所以理性面對議題，抱持審慎、嚴謹的態度依法規畫，全力爭取市民共識。

員林市公所委託民調公司作出多數受訪民眾贊成在東山埔興建禮儀廳，居民強烈反彈，先前兩度集結到市公所抗議，也到彰化地檢署按鈴控告民調公司。反對東區設置禮儀廳自救會會長黃家富表示，市長沒誠意，自救會上次抗議後就避不見面，沒和自救會有良善溝通，民眾才會再次抗議要求撤案。

自救會前次抗議雇用出殯女子儀隊、孝女白琴，今天增加牽亡魂和孝子哭墓，抗議民眾灑了滿地冥紙，「孝女」唱輓歌，「孝子」爬在地上哭喊「市長，回來唷。」自救會幹部用廣播器呼叫市長游振雄出來面對，不要把人民當塑膠，抗議群眾抗議民調不公，高喊禮儀廳遠離校區，撤案、重新民調，熱鬧滾滾。

彰化縣員林市反對東區設置禮儀廳自救會今天發動抗議，雇用女子儀隊到市公所前表演。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市反對東區設置禮儀廳自救會今天發動抗議，雇用女子儀隊到市公所前表演。記者簡慧珍／攝影

自救會 民調 員林

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