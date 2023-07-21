台中水湳轉運中心導入永續概念 獲綠建築、碳足跡雙金認證

台中市水湳轉運中心目前施工中，但在設計階段即通過財團法人台灣建築中心評定，取得綠建築及智慧建築黃金級候選證書，建立轉運中心綠建築新標竿，近日又取得低碳建築聯盟核發「建築碳足跡認證書」，打造一座讓民眾搭車時，能以行動力挺的低碳永續環境，預計115年完工啟用。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心從規劃設計階段即導入永續概念，在不影響建築物基本功能前提下，以建築低碳及綠能設計，配合施工階段善用營造管理手段，來達到減少碳排目的，同時兼顧轉運中心設計感及實用性，讓轉運中心減碳策略不再侷限於交通層面改善，更在永續經營理念上掌握新時代脈動，符合國際級的環境友善標準。

葉昭甫說，水湳轉運中心近日取得建築碳足跡認證書，且認證等級為「黃金級Gold」，在建築碳足跡結構分析中，包含60年碳足跡、建材碳足跡及使用碳足跡等項目。

水湳轉運中心新建工程在60年生命周期中，總碳足跡為16萬8005(TCO2/60yr)，60年的減碳量共3萬4926(TCO2/60yr)，減碳百分比達17.2%；建材碳足跡減碳量共3857(TCO2/60yr)、使用碳足跡減碳量共3萬9145(TCO2/60yr)。

交通局指出，相關分析結果將有助於掌握水湳轉運中心從規劃設計到未來使用階段，生命周期間的碳排放量估計，並藉此進一步評估具體減碳熱點，以利執行與管理單位針對建築物整體生命周期中各個階段投入適當資源，提出有效的減碳行動。