三村里抗議建靈堂 彰化溪湖公所堅定：魄力與執行力

彰化縣溪湖鎮西寮、東寮兩里組成東西寮自救會，今天和埔鹽鄉角樹村約100多名村里民，到溪湖鎮第三公墓聚集抗議興建簡易靈堂，要求溪湖鎮公所停辦說明會和撤案；鎮公所態度堅定，事後回應表示，行政團隊將用魄力與執行力來展現公部門的效率與決心，積極辦理溪湖鎮生命禮儀館設置的規畫。

溪湖鎮公所規畫在第三公墓興建簡易靈堂，明晚將舉辦說明會。自救會發言人魏姓里民表示，進出溪湖鎮第三公墓的道路都很窄，普通會車已很困難，大型靈車和禮車將造成交通堵塞，沿途播放哀樂產生噪音汙染，且靈堂必有焚燒紙錢的行為，焚燒將汙染周邊農作物。

西寮里長巫典源到場，請里民聽完鎮公所說明規畫再反對也不遲，抗議的里民紛紛要他表態贊成或反對興建簡易靈堂，巫典源說以民意為依歸，里民嗆聲「你不反對就是贊成」、「反對到底，不必辦說明會。」、「你是里長，站哪一邊？」有些里民喊出「罷免里長」轟他離場。

陳姓西寮里民表示，東寮、西寮、角樹三村里民都經由第三公墓周圍道路進出，附近廟宇和庭園早晚有民眾散步，若興建靈堂將改變現有環境安寧，溪湖鎮很多台糖空地，鎮公所應把簡易靈堂設在台糖土地，已清葬的第三公墓興建公園提供民眾休憩。

民眾結束抗議後，鎮公所批判地方傳言溪湖簡易靈堂是假，溪湖要蓋火葬場、內部黑箱作業等是荒謬言論，讓人讓人合理懷疑散播謠言是有心人士意圖帶風向，也可能是特定人士故意造謠抹黑，只為成就一己之私，想阻擋地方利大於弊的長遠建設。