台中超級磁吸！淨遷入破2.2萬人 彰化人最愛來引熱議

內政部統計，台中市上半年淨遷入超過2.2萬人，不僅吸引中部，連其他五都人口也一併吸納，儼然成為「超級大磁鐵」，其中以彰化人遷入近5000人最多，引起熱議。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，台中市交通便捷、重大建設陸續展開，具有交通優勢及大型購物中心，不僅吸納人口，也表現在房價上。苗栗、南投、雲林上半年平均房價每坪還維持「1字頭」，彰化叩關「2字頭」，台中市平均房價每坪26.8萬元。

內政部統計，中部地區包含台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣等5縣市人口遷移出現變化，除了彰化縣，今年上半年人口都是淨遷入的狀態(遷入人口大於遷出人口)，台中市淨遷入超過2.2萬人，以彰化遷入台中4899人最多，其次依序是南投2368人、雲林縣1442人、苗栗縣1433人。

郎美囡說明，比較中部各縣市今年上半年房價，台中市每坪均價來到26.8萬元，彰化縣20.0萬元，苗栗縣18.4萬元，南投縣17.9萬元，雲林縣15.2萬元，彰化縣與台中縣房價差距越來越小。

住商不動產彰化大埔加盟店店東黃天福指出，台中市大型商場、百貨林立，吸引彰化豪宅客移入，加上交通便利，中彰走高速公路、中彰快速道路15分鐘可達，增加彰化人到台中買房意願；隨著彰化市、員林市、和美鎮可開發土地少，大樓新案比例大增，買方訴求低總價，熱門房型為2到3房，促使彰化近台中的區域，購屋主力也趨向台中化。