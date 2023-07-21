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台中挖出糖鐵枕木 議員籲現地保存

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中東區過去有製糖業，近日道路工程挖出47塊五分車水泥枕木，推測為糖鐵遺構；議員江肇國要求擴大挖掘範圍，並成立遺構公園。圖／江肇國提供
台中東區過去有製糖業，近日道路工程挖出47塊五分車水泥枕木，推測為糖鐵遺構；議員江肇國要求擴大挖掘範圍，並成立遺構公園。圖／江肇國提供

台中市東區過去有製糖業，目前保有帝國製糖廠台中營業所，近日樂業國小道路工程移植樹木時，挖出47塊五分車水泥枕木，推測與糖鐵有關，當地議員要求擴大挖掘，打造歷史遺構公園。台中市文資處表示，文資委員推測是糖鐵枕軌，仍待進一步確認，周邊的湧泉公園已保存糖鐵意象與解說牌，遺構公園得再評估。

東區樂業國小近日施工打通道路，廠商移植樹木時，意外挖出47塊五分車水泥枕木，初步推測為日治時期使用的洋灰軌枕，見證過去台中糖業發展的歷史遺構。民進黨議員江肇國獲報後，邀集台中市文資處及文史團體「台中文史復興組合」前往會勘。

江肇國表示，市府除針對已挖出的水泥枕木啟動文資審議程序，評估可否作為糖業文化資產保存，更要擴大挖掘，讓被埋藏的歷史文物重見天日；他建議在當地打造歷史遺跡特色公園，可現地保存歷史記憶，也能發展當地觀光。

文資處長李智富表示，文資委員推測該地點屬於台中糖廠範圍，挖出的可能是糖鐵的洋灰枕軌，枕木為鐵道運輸的耗材，可當成景觀展示，搭配解說牌，呈現產業發展的共同記憶；周邊的湧泉公園已將五分車意象納入景觀，議員建議的遺構公園得再評估。

台中市建設局表示，當地正進行樂業國小西側10米道路打通工程，工程進度50%，近日將計畫範圍內受保護樹木移植至南側泉源公園，開挖樹穴時發現枕木，已先行堆放，後續配合文資處依相關規定處置。

台中市 糖鐵 五分車

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