人狗爭公園 台中拚每區都有寵物公園

飼養寵物風氣盛，地方積極爭設「毛小孩」專屬的遊憩空間。屯區議員李天生昨辦會勘，爭取在已遷葬的霧峰第二公墓設置寵物公園，海線、市區等地議員也紛紛爭取。市府表示，台中市已有7處寵物公園，未來每年預計規畫4處，爭取土地、預算興建，預計29區都至少要有1座。

近日有飼主帶寵物狗到西屯區宏恩公園盪鞦韆，影片在網路曝光後掀起熱議。有人直說好可愛，但也有人質疑會影響想玩的孩子，甚至有家長說，以後孩子玩遊具前都得先消毒。台中市建設局表示，該處遊具開放給2至12歲兒童使用，並未開放給寵物狗，若發現將先勸導，屢勸不聽可依法開罰1200至6000元。

農委會統計，寵物貓犬登記數逐年增加，去年已接近300萬隻，若加上未打晶片的寵物，總數逼近500萬隻 ；寵物活動空間日益受重視，各地紛紛爭設寵物公園。

民進黨議員李天生說，屯區沒有寵物公園，他爭取在轉型公園的霧峰第二公墓規畫寵物專區，昨天現場會勘，預計明年動工。海線議員楊典忠、陳廷秀等人，也爭取設寵物公園。

西屯區議員楊大鋐表示，民眾常陳情爭取寵物公園，因為帶寵物進公園得繫繩，活動區域受限制，還得避免寵物跑跳或叫聲嚇到人，使用限制多，寵物也受到束縛，希望有能「放飛」毛小孩的空間。

台中市有7處寵物公園，分別位於太平、后里與市區的西屯、南屯、北屯、東區等，面積約1000多平方公尺，規畫大狗、小狗區域避免衝突，也有草地、坡道等供寵物奔跑；北區中正公園還有專屬於兔子的寵物專區。台中市動保處長林儒良說，今年規畫南區2處、清水1處寵物公園，每年規畫4處為目標，希望各區都至少有1處。